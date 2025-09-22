अरे हा तर 'होणार सून मी...' मधला डायलॉग... तेजश्रीच्या जुन्या मालिकेतलं वाक्य प्रेक्षकांनी ओळखलं, 'वीण दोघातली तुटेना'चा प्रोमो चर्चेत

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने चाहत्यांना वेड लावलंय. तिने तिच्या अभिनयाच्या आणि सौंदर्याच्या जोरावर प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तेजश्रीचा प्रेक्षकवर्ग प्रचंड मोठा आहे. तिने 'होणार सून मी या घरची' मधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. सध्या तेजश्री 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत दिसतेय. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या समोर आलाय. मात्र यात स्वानंदीच्या तोंडी असलेलं वाक्य हे यापूर्वी जान्हवीच्या तोंडी होतं असं प्रेक्षकांनी सांगितलं आहे. या मालिकेच्या प्रोमोमध्ये असलेलं ते वाक्य प्रेक्षकांनी लगेच ओळखलंय. .'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेतील तेजश्री आणि सुबोध यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. टीआरपी कमी असला तरी तेजश्रीची जादू मुळीच कमी झालेली नाही. तर मालिकेत सध्या समर स्वानंदीच्या लग्नाच्या मागे लागला आहे. तो तिचं स्वयंवर करतो मात्र ती या गोष्टीला नकार देते. त्यानंतर ती आईजवळ रडताना दाखवण्यात आली होती. आता त्यांच्या वृद्धाश्रमावर संकट आलं आहे. स्वानंदीला याबद्दल कळताच ती धावत तिथे येते. तिथे गुंड त्या वृद्ध माणसांना मारत असतात. .काय आहे प्रोमोतील वाक्य?या प्रोमोमध्ये वृद्ध व्यक्तींवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला स्वानंदी अडवते. त्यानंतर तो व्यक्ती तिला बांगड्या घातलेल्या हाताने बुलडोझर कसा रोखणार असा प्रश्न विचारतो. त्यावर स्वानंदी रागातच त्याला उत्तर देते. ती म्हणते, या बांगड्यांमध्ये किती ताकद आहे माहितीये का तुला? बाईने ठरवलं ना तर ती अख्ख जग जिंकू शकते. आणि तुझ्यासारख्या नराधमांपासून जगाला वाचवूही शकते.' स्वानंदीच्या तोंडी असलेलं हे वाक्य आता प्रेक्षकांनी ओळखलं आहे. .एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'अरे हा तर 'होणार सून मी ह्या घरची' मधला डायलॉग आहे. बाईने ठरवलं तर अख्ख जग जिंकू शकते.' दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिलं, 'अरे हा डायलॉग तर जान्हवीचा आहे. बाईने ठरवलं तर ती अख्ख जग चालवू शकते.' अनेकांनी तिच्या या अवताराचं कौतुक केलं आहे. आता पुढे मालिकेत काय घडणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. .कोकणी असणारी पूजा सावंत अचानक शाकाहारी का झाली? म्हणाली- लहानपणापासून मासे खाल्ल्यामुळे मला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.