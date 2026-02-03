यश मिळाल्यावर तो देखील बदलला... हनी यांनी सांगितलं जावेद अख्तर यांच्यापासून वेगळं होण्याचं कारण; म्हणाल्या, आता का रडायचं...

बॉलिवूडचे लोकप्रिय लेखक आणि गीतकार जावेद अख्तर त्यांच्या करिअरसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतात. जावेद यांनी शबाना आझमी यांच्या आधी लेखिका आणि अभिनेत्री हनी इराणी यांच्याशी लग्न केलं होतं. मात्र लग्नाच्या १३ वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट झाला. जावेद यांची दारू पिण्याची सवय त्यांच्या नात्यासाठी घातक ठरली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत हनी यांनी त्यांच्या घटस्फोटाचं कारण सांगितलंय. .हनी यांनी नुकतीच विकी ललवाणी याला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'मला सर्वात आधी त्याचा विनोदी स्वभाव आवडला. तो कुठल्याही विषयावर कोणाशीही सहज संवाद साधू शकायचा. त्याच्याकडे भरपूर ज्ञान होतं. आम्हा दोघांमध्ये एकमेकांविषयी ओढ होती आणि शूटिंगशिवायही आम्ही भेटायचो. एकदा जावेद पत्ते खेळत होता आणि तो हरत होता. त्याने मला एक पत्ता काढायला सांगितला. मी काढलेला पत्ता त्याच्यासाठी लकी ठरला आणि तो जिंकला. तेव्हा तो म्हणाला, ‘तू माझ्यासाठी खूप लकी आहेस, चल आपण लग्न करूया.’ अशा साध्या पद्धतीने त्याने मला प्रपोज केलं. ६ ते ७ महिन्यांच्या ओळखीनंतर आमचं लग्न झालं.'.तर लग्नच झालं नसतं... त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला आजही नक्की सांगता येत नाही की ते नातं का टिकू शकलं नाही. सगळं खूप वेगाने घडत होतं. जावेदला अगदी झपाट्याने यश मिळत होतं आणि यशामुळे माणूस बदलतो. तसंच त्याचं आयुष्य आणि आजूबाजूचं वातावरणही बदलतं. कदाचित मी त्या बदलांशी जुळवून घेऊ शकले नाही. त्यात त्याची दारू पिण्याची सवय लागली होती. तो अधिक लोकांना भेटू लागला, त्यामुळे त्याचं संध्याकाळी बाहेर राहण्याचं प्रमाणदेखील वाढलं. शेवटी आम्हा दोघांनाही जाणवलं की, हे नातं पुढे टिकणार नाही. त्याने अनेकदा दारू सोडण्याचाही प्रयत्न केला.'.हनी म्हणाल्या, 'भांडणं करत बसण्यापेक्षा आणि एकमेकांना त्रास देण्यापेक्षा वेगळं होणंच योग्य वाटलं. हा निर्णय आम्ही दोघांनी मिळून घेतला. मीसुद्धा तेव्हा खूप लहान होते, त्यामुळे सगळा दोष मी जावेदला देत नाही. आम्ही खूप लवकर लग्न केलं. कदाचित थोडा वेळ थांबलो असतो, तर लग्नच झालं नसतं.'.ना ओरडली, ना मारलं... जेहला धाक दाखवण्यासाठी करिना कपूरने जे केलं ते पाहून नेटकरी म्हणतात, 'ही तर आमच्या आईसारखीच...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.