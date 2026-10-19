टायगर श्रॉफ फुटबॉल खेळायला टर्फवर गेल्याचं हल्लेखोरांना कसं समजलं? पोलिसांनी केला धक्कादायक खुलासा

'बाघी', 'स्टुडन्ट ऑफ द इयर' यांसारख्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावर काल संध्याकाळी ७ वाजता जुहू येथील पुष्पा पार्क येथे तीन अज्ञात व्यक्तींनी थेट गोळीबार करत त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यात त्याच्या चालकाला गोळी लागली असून टायगर या जीवघेण्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला. रविवारी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास फुटबॉलचा सामना खेळून परतत असताना टायगरवर हल्ला झाला. मात्र अनेकांना असा प्रश्न पडला की टायगर नेमका कुठेय हे त्या हल्लेखोरांना कसं समजलं? आता पोलिसांनी याबाबतीत वेगळीच शक्यता वर्तवलीये. .एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पीआरच्या मेसेजमुळे त्यांना टायगरची लोकेशन समजली असल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. टायगर श्रॉफच्या पीआर टीमने पापाराझींच्या ग्रुपमध्ये टाकलेल्या मेसेजमुळे त्यांना टायगर नेमका कुठे आहे याचा पत्ता मिळाला असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. यासाठी एका संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. शिवाय ते लोक काही दिवसांपासून टायगरच्या वेळांची रेकी करत असण्याची शक्यताही पोलिसांनी व्यक्त केलीये. .पितृपक्षामध्येच घेतली बाईक हल्लेखोरांनी पल्सार बाईक वापरली होती जी अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळ सोडून देण्यात आलेली. ही बाईक मूळ मालकाने दुसऱ्या व्यक्तीला विकली आणि दुसऱ्या व्यक्तीने तिसऱ्या व्यक्तीला विकली. या बाईकचा मूळ मालक जोगेश्वरी परिसरातील आहे. हल्लेखोरांनी पितृपक्षाच्या आधी बाईक खरेदी केली आणि नवरात्री झाल्यानंतर कागदपत्र बनवण्याचं ठरवलं. बाईकची रक्कम दिल्यावरही कागदपत्र नसल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नाही. त्यामुळेच त्यांनी पितृपक्षामध्ये बाईक घेण्याचं ठरवलं. .पोलीस उपायुक्त मोहित गर्ग यांनी सांगितलं की, "Tiger Shroff ला गोळीबारात कोणतीही दुखापत झालेली नाही. गोळी लागून काच फुटल्याने त्याचा तुकडा उडून टायगर जखमी झाला. त्याचा चालक फिरदौस याच्या डाव्या हाताला गोळी लागली आहे, तर दुसरा जखमी व्यक्ती उमेश चौहान हा एक रिक्षाचालक आहे. दोघांनाही उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गोळीबाराच्या घटनेचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे (क्राइम ब्रँच) सोपवण्यात आला आहे. सुरुवातीला हा गुन्हा जुहू पोलिसांकडे नोंदवण्यात आला होता. आता या प्रकरणाचा पुढील तपास गुन्हे शाखा करणार आहे. .टायगर श्रॉफवरील गोळीबारावर वडील जॅकी श्रॉफ काय म्हणाले? फक्त तीन शब्दात दिली प्रतिक्रिया .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.