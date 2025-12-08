सेटवर कसे वागत होते अजय आणि काजोल? पूर्णिमा तळवलकर यांनी सांगितला अनुभव; म्हणाल्या, ओळख असेल तरच...

'होणार सून मी या घरची' मधील बेबी आत्या म्हणून घरघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री पूर्णिमा तळवलकर यांनी मराठीसोबतच हिंदीमध्येही काम केलंय. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलंय. त्या 'मन उडू उडू झालं' मधेही झळकल्या होत्या. त्या सध्या 'तुला जपणार आहे' या मालिकेत दिसतायत. मात्र त्यांनी हिंदी मालिका आणि चित्रपट देखील केलेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी काजोल आणि अजय देवगनसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केलाय. .पूर्णिमा यांनी नुकतीच तेली गप्पाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी त्यांच्या करिअरबद्दल आणि लग्नानंतर ब्रेक घेण्याबद्दलही सांगितलं. काजोल आणि अजय यांच्यासोबत त्यांनी 'प्यार तो होना ही था' हा चित्रपट केलेला. या चित्रपटात त्यांनी अजयच्या बहिणीची भूमिका साकारली होती. ब्रेक घेतल्यानंतर तुम्ही पुन्हा हिंदीत काम का केलं नाही याबद्दल विचारणा करताच त्या म्हणाल्या, 'मला मराठीत काम करायला आवडू लागलं आणि मराठीत वेगळे वातावरण आहे, तिकडे वेगळं आहे.'.अजय आणि काजोलबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, '७ दिवस आम्ही शूट करत होतो. मेहबूब स्टुडिओमध्ये शूटिंग सुरू होतं; त्याच कपड्यांवर आम्ही इतके दिवस शूट केलं आणि आम्हाला खूप कंटाळा आला होता. मी आयुष्यात पहिल्यांदाच चित्रपटात काम करत होते. तिथे ओळख असेल तरच बोलतात आणि तेव्हा मी लहान होते, २०-२२ वर्षांची होते. तेव्हा व्हॅनिटी असायची, प्रत्येकाला वेगळी व्हॅनिटी व्हॅन असायची, त्यामुळे कोणाशी काही बोलणं व्हायचं नाही. पोटात गोळा येणं, भीती, मला जमेल की नाही; समोरच्यांना ओळखत नसल्याने असं व्हायचं माझं.'.चित्रपटादरम्यान अजयसोबत ओळख झाली. मग तेव्हाच्या काही आठवणी आहेत का असं विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, 'अजिबातच नाही, शॉट झाला की सगळे त्यांच्या त्यांच्या व्हॅनिटीमध्ये जायचे. तरी आम्ही चंदीगडला शूटिंगसाठी गेलो. ११ दिवस तिथे शूटिंग होतं; तेव्हा काजोल आणि बाकी लोक तर वेगळेच बसायचे, पण बाकी जे छोट्या मोठ्या भूमिका साकारणारे आम्ही कलाकार होतो ते एकत्र बसायचो, रिमा मावशीसुद्धा होत्या. आम्ही सगळे गप्पा मारायचो, आमचं छान कुटुंबासारखं बाँडिंग होतं.'.अवघ्या १३ व्या वर्षी मुलाला ब्लड कॅन्सर... मेघना जाधव यांनी सांगितली कुणालाही ठाऊक नसलेली गोष्ट, म्हणाल्या, 'रात्री दोन वाजता...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.