सेटवर कसे वागत होते अजय आणि काजोल? पूर्णिमा तळवलकर यांनी सांगितला अनुभव; म्हणाल्या, ओळख असेल तरच...

POORNIMA TALWALKAR TALKED ABOUT KAJOL AND AJAY : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूर्णिमा तळवलकर यांनी मराठी इंडस्ट्री आणि बॉलिवूडमधला फरक सांगितलाय. तिकडे सगळं वेगळं असतं असं त्या म्हणालात.
Payal Naik
Updated on

'होणार सून मी या घरची' मधील बेबी आत्या म्हणून घरघरात पोहोचलेल्या लोकप्रिय अभिनेत्री पूर्णिमा तळवलकर यांनी मराठीसोबतच हिंदीमध्येही काम केलंय. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलंय. त्या 'मन उडू उडू झालं' मधेही झळकल्या होत्या. त्या सध्या 'तुला जपणार आहे' या मालिकेत दिसतायत. मात्र त्यांनी हिंदी मालिका आणि चित्रपट देखील केलेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी काजोल आणि अजय देवगनसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केलाय.

