कसा झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' मधल्या शंतनूचा मृत्यू? पत्नीने सांगितलं त्या दिवशी काय घडलं; आम्ही चौघेही...

मराठी आणि हिंदी चित्रपटातून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता सिद्धार्थ रे याने फार कमी वयात या जगाचा निरोप घेतला. वयाच्या अवघ्या ४०व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला. 'अशी ही बनवाबनवी' या चित्रपटातून त्याला घराघरात ओळख मिळाली. मात्र त्याचा 'बाळाचे बाप ब्रह्मचारी' हा चित्रपटही चांगलाच गाजला. शिवाय सिद्धार्थने अनेक हिंदी चित्रपटात देखील काम केलं. मात्र त्याच्या अचानक मृत्यूने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता. त्याची पत्नी शांतीप्रिया हिने एका मुलाखतीत त्याचा मृत्यू कसा झाला याबद्दल सांगितलं आहे. .सिद्धार्थ आणि शांतिप्रिया यांचं लव्हमॅरेज होतं. त्यांना दोन मुलंही होती. जे काही घडलं ते जेवणाच्या टेबलवर घडलं असं शांतिप्रिया म्हणाली. शांतिप्रियादेखील एक लोकप्रिय अभिनेत्री होती. एका मुलाखतीत तिने त्या दिवशी नेमकं काय घडलं हे सांगितलं. ती म्हणाली, 'संध्याकाळची जेवणाची वेळ होती. तो आमच्या धाकट्या मुलाला शिष्याला काहीतरी शिकवत होता. आम्ही सर्व जेवणाच्या टेबलवर बसलो होतो. तो मी आणि आमची दोन्ही मुलं. त्याला अचानक उचकी आली आणि त्याने डोकं खाली टेकवलं तेवढंच. काय होत होतं हे मला समजत नव्हतं. तो अगदी सहज गेला. मी ते कधीच विसरू शकत नाही.'.शांतिप्रिया पुढे म्हणाली, 'त्याला तसं पाहून मला काहीच सुचत नव्हतं. मी काहीच करू शकत नव्हते. माझी मदतनीस आली तिने त्याला जिवंत करण्याचे काही प्रयत्न केले. आमच्याकडे वरच्या मजल्यावर एक डॉक्टर राहत होते. त्यांनाही बोलावलं. आम्ही त्याला कसतरी सोफ्यावर नेलं. डॉक्टरांनी सर्व प्रयत्न केले. इंजेक्शन दिलं पण काहीच फायदा झाला नाही. नंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.' हे सांगताना शांतीप्रिया भावुक झाली होती. ती पुढे म्हणाली, 'त्या घटनेनंतर मी बदलले. मी आतून हादरले होते. तरी इतरांना ते जाणवू दिलं नाही. मी लोकांपासून दूर जाऊ लागले. सर्व विधी संपल्यानंतर मला जाणवलं की तो आता आमच्यात नाहीये.' .जे बात! हात हातात येणार, शरूच्या प्रेमात शायनरची विकेट पडणार; 'सनई चौघडे' मध्ये नवा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.