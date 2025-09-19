कोकणातलं जीवन दाखवणाऱ्या युट्यूबर स्वानंदी सरदेसाईला कशी मिळाली 'दशावतार' मध्ये गाण्याची संधी?

DASHAVTAR MOVIE SONG SUNG BY SWANANDI: 'दशावतार' हा चित्रपट सध्या प्रचंड गाजतोय. या चित्रपटाने हिंदी चित्रपटांना टक्कर देत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. ८१ वर्षीय ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाने समृद्ध झालेल्या 'दशावतार' मध्ये प्रियदर्शिनी इंदलकर, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट जितका गाजतोय तितकंच चित्रपटाचं संगीत गाजतंय. या चित्रपटात लोकप्रिय युट्यूबर स्वानंदी सरदेसाई हिनेदेखील एक गाणं गायलं आहे. जे सोशल मीडियावर चांगलंच व्हायरल होतंय. मात्र कोकणातल्या घरात रमणाऱ्या, तिथलं जीवन दाखवणाऱ्या स्वानंदीला या सिनेमात गाण्याची संधी कशी मिळाली?.स्वानंदी कोकणात तिच्या आईवडिलांसोबत राहते. ती तिथून ब्लॉग करते. युट्यूबवरील तिच्या व्हिडीओंना लाखो विव्ह्यू आहेत. आपल्या व्हिडिओंमधून ती तिचं गावातलं जीवन दाखवते. आता नुकत्याच केलेल्या व्हिडिओमधून तिने तिला 'दशावतार' मध्ये गाण्याची संधी कशी मिळाली हे सांगितलं आहे. स्वानंदी प्रेक्षकांना म्हणाली, ''दशावतार' या चित्रपटातलं गाणं गायची मला संधी मिळाली त्या पाठीमागच खरं श्रेय हे तुमचं आहे. सर्व प्रेक्षकांचं सगळे सबस्क्रायबर्स फॉलोवर्स यांच आहे. कारण ब्लॉग सुरु करायच्या आधी मी माझ्या Instagram आणि Facebook वरती वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी गाऊन पोस्ट करत होते आणि तुम्ही सर्वांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला.'.ती पुढे म्हणाली, 'ती गाणी शेअर केलीत आणि गाणी व्हायरल झाली. अशीच गाणी हळूहळू पसरत पसरत या गाण्याचे जे संगीत दिग्दर्शक आहेत आणि या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत तर त्यांच्यापर्यंत माझं गाणं माझा आवाज पोहोचला आणि एक दिवस एवी प्रफुलचंद्र सरांचा मला मेसेज आला Instagram ला की एका सिनेमासाठी गाणं करतोय. तर तू गाशील का म्हणून आणि अर्थात त्यानंतर या सगळ्याला सुरुवात झाली. मी गायलेल्या गाण्याचे शब्द गुरु ठाकूर सरांचे आहेत म्हणल्यावर तर म्हणजे असं झालं की मी शाळेत असल्यापासन त्यांची गाणी गायचे अगदी शब्द आपल्या अजूनही लक्षात असतात आणि या दोन दिग्गज कलाकारांसोबत काम करायची संधी मिळतीय त्यामुळे नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता त्यामुळे या चित्रपटाचा मी भाग होऊ शकले.'.ती पुढे म्हणाली, 'ऋतुचक्र हे गाणं मुंबईत रेकॉर्ड झालं आणि जेव्हा मी मुंबईला जात होते तर तेव्हा थोडसं दडपण होतं कारण एवी सर गुरु ठाकूर सर किंवा या चित्रपटाचे दिग्दर्शक यांना मी तोपर्यंत भेटलेली नव्हते फक्त फोनवरती बोलणं झालेलं होतं. अर्थात मी आकाशवाणीसाठी क्लासिकलचे रेकॉर्डिंग केलेले होते त्यामुळे स्टुडिओ मधलं रेकॉर्डिंग तसं नवीन नव्हतं पण इतक्या दिग्गज कलाकारांसोबत करायचं त्यामुळे थोडसं दडपण होतं पण अर्थात मला गाणं येत हे माहिती होतं आणि माझ्या गुरूंचे माझ्या आई वडिलांचे आशीर्वाद सोबत होते त्यामुळे मी गेले. आणि जेव्हा रेकॉर्डिंगला सुरुवात झाली तर तेव्हा एवी सरांनी इतकं छान हसत खेळत वातावरणात ते माझ्याकडून गाऊन घेतलं त्यामुळे नंतर सगळं दडपण सगळी भीती निघून गेली आणि आता गाणं ऐकताना खूप छान वाटतं.'.स्वानंदीने सांगितलं, 'मी अगदी लहान असल्यापासन आजी आजोबांसोबत आई बाबांसोबत शिम्यातन आमच्या गावामध्ये मांडावरती दशावतार नमनाचे कार्यक्रम व्हायचे तर मी बघायला जायचे आणि साधारण रात्री 12 वाजता हे कार्यक्रम चालू व्हायचे आणि तीन-तीन चारचार तास हे कार्यक्रम सलग असायचे. मला तेव्हाही आवडायचे आणि अजूनही आमच्या गावामध्ये हे कार्यक्रम होतात. हे सगळे कलाकार इतक्या उत्साहाने हा कार्यक्रम तीन तास सादर करतात प्रेक्षकांसाठी त्यामध्ये नृत्य असतं संगीत असतं. विशेष म्हणजे तरुण पिढी सुद्धा म्हणजे जे पुरुष असतात ते स्त्री पात्राचा रोल करतात. तर अजून अजूनही ही परंपरा चालू आहे. या सगळ्याबद्दलचा चित्रपट दशावतार हा मोठ्या पडद्यावरती येतो आहे आणि एक कोकणवासी असल्यामुळे मला खूप अभिमान आहे.'.स्वप्नांना वय नसतं! लोकप्रिय अभिनेत्याने वयाच्या ६१ या वर्षी मुंबईत घेतलं आलिशान घर; किंमत वाचून हादरून जाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.