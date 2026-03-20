देशमुखांच्या घरी असा साजरा होतो गुढी पाडवा; सुनबाई जिनिलियाने सांगितली परंपरा, म्हणाली, 'जेवणाला इतके पदार्थ...

१९ मार्च रोजी म्हणजेच चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला हिंदू दिनदर्शिकेप्रमाणे गुढी पाडवा साजरा करण्यात आला. घराघरात मोठ्या उत्साहात गुढी पाडवा साजरा करण्यात आला. हा सण मराठी बांधव मोठ्या आपलेपणाने साजरा करतात. घराघरात गोडाधोडाचे पदार्थ बनवले जातात. गुढी उभारून तिची पूजा केली जाते. अशातच महाराष्ट्राचे लाडके दादा वहिनी म्हणजे जिनिलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांनीही घरी गुढी उभारली. एका मुलाखतीत त्यांनी देशमुखांच्या घरची गुढी कशी असते याबद्दल सांगितलंय. या दिवशी देशमुखांच्या घरात कोणकोणते खास पदार्थ बनवले जातात हेदेखील त्यांनी सांगितलंय. .जिनिलिया आणि रितेशने नुकतीच मुंबई टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना जिनिलिया म्हणाली, 'गुढीपाडव्याच्या दिवशी आमच्या घरी खूपच चविष्ट जेवण बनवलं जातं. आम्ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन थाळी बनवतो. ज्यात चार ते पाच प्रकारच्या चटण्या असतात. त्याशिवाय जेवण पूर्ण होत नाही… आंब्याची चटणी, नारळाची चटणी, शेंगदाणा चटणी, ठेचा, वांग्याची भाजी, बटाट्याची भाजी आणि अर्थात पुरणपोळी असे सगळे पदार्थ गुढीपाडव्याला आमच्या घरी बनवले जातात.'.पुढे रितेश म्हणाला, 'अनेकदा गुढीपाडव्याच्या दिवशी आम्ही आवर्जून उकडीचे मोदक सुद्धा बनवतो. मला माहितीये खरंतर मोदक गणपती बाप्पाला आवडत असल्याने ते गणेश चतुर्थीला बनवले जातात. पण, आमच्या घरी उकडीचे मोदक सर्वांना इतके आवडतात…. म्हणून सणासुदीला आम्ही मोदक बनवतो.'.पुढे जिनिलिया म्हणाली, '२०१२ मध्ये आमचं लग्न झालं आणि त्यानंतर मला मराठी सण, आपली परंपरा याबद्दलच्या बऱ्याच गोष्टी समजल्या. आता आम्ही घरी प्रत्येक सण आनंदाने साजरा करतो. रितेश आमच्या मुलांना देखील प्रत्येक सणाचं महत्त्व, हे सण आपण का साजरे केले पाहिजेत याची माहिती देत असतो. त्यामुळे आता आमची मुलं सुद्धा आवडीने सगळे सण साजरे करतात.'.रितेश आणि जिनिलिया यांचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यामध्ये रितेश-जिनिलीयासह संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते अशा दिग्गज कलाकारांची मांदियाळी पाहायला मिळणार आहे.