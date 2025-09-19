कशी आहे आर्यन खान दिग्दर्शित ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' सीरिज? स्वतःचं दाखवली बॉलिवूडची काळी बाजू

नेटफ्लिक्सची बहुप्रतीक्षित सीरिज ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ नुकतीच प्रदर्शित झाली आहे. आर्यन खान लिखित आणि दिग्दर्शित या सीरिजमधून बॉलीवूडच्या अनेक आख्यायिकावर उपरोधिक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. एक ‘आउटसायडर’ आणि एक ‘नेपो किड’ यांना केंद्रस्थानी ठेवून कथानक रचताना या दोघांचाही दृष्टिकोन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला आहे. .आसमान (लक्ष्य) हा बॉलीवूडसाठी ‘आउटसायडर’ असणारा नवीन तरुण अभिनेता आपल्या चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस सफलतेमुळे सर्वांच्या नजरेत येतो. एका मुलाखतीमध्ये सुपरस्टार अजय तलवारची (बॉबी देओल) मुलगी करिश्मा तलवार (सहर बांबा) हिच्यासोबत ‘नेपो बेबीज’ या विषयावरून आसमानचे वाद होतात. अजय तलवारला हे अजिबात रुचत नाही. आसमानला त्याचा ‘फर्स्ट ब्रेक’ देणारा प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला (मनीष प्रकाश चौधरी) आपल्या आगामी तीन फिल्म्सचं काँट्रॅक्ट स्वीकारण्यासाठी आसमानवर दबाव टाकायला सुरुवात करतो; परंतु आसमानची मॅनेजर सान्या (अन्या सिंग) त्याला यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करते. तरीही फ्रेडीच्या दबावाला बळी पडून आसमान त्याचं काँट्रॅक्ट स्वीकारतो.. यानंतर अशा काही घडामोडी घडतात की आसमानला करण जोहरकडून चित्रपटाची विचारणा होते. अशी सुवर्णसंधी आयती चालून आल्याने आसमान पुरता गडबडून जातो. यानंतर बॉलीवूडमधल्या मोठमोठ्या प्रॉडक्शन हाउसेसमधील राजकारण, त्यांच्यातील गळेकापू स्पर्धा याचं चित्रण सीरिजमध्ये बघायला मिळतं. दिग्दर्शक आर्यन खानने बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान या लेखकद्वयी सोबत सीरिजची पटकथा आणि संवाद लिहिले आहेत..स्वतः एका सुपरस्टारचा मुलगा असल्याने आर्यनने अर्थातच बॉलीवूडला अगदी जवळून पाहिलं आहे. त्यामुळे इथे काम करण्यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाणाऱ्या; परंतु निराशा पदरी पडलेल्यांची जाणीव पटकथेतून दिसून येते. चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही बाजू सर्वच ठिकाणी असतानाही बॉलीवूडला मात्र नकारात्मकतेसाठी कायमच जबाबदार ठरवलं जातं. आर्यनने त्याच्या पटकथेतील अवतार सिंग (मनोज पाहवा) आणि जराज सक्सेना (रजत बेदी) या व्यक्तिरेखांद्वारे यावर मजेशीर टिप्पणी केली आहे. याशिवाय बॉलीवूडमधील मोठमोठी घराणी आणि त्यांच्यातील अंतर्गत वाद, धुसफूस, सुपरस्टार असतानाही आयुष्यात जाणवणारी पोकळी याचे परिणामकारक चित्रण पटकथेत दिसून येते..तांत्रिकदृष्ट्या सीरिजची कामगिरी उत्तम झाली आहे. ॲक्शन दृश्ये, प्रॉडक्शन डिझाइन, छायाचित्रण अशा सर्वच विभागांत उत्तम तंत्रज्ञ असल्याने सीरिज लक्षवेधी ठरते. मुख्य भूमिकांतील लक्ष्य आणि सहर दोघांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. खासकरून आसमानच्या व्यक्तिरेखेतील विविध छटा लक्ष्यने प्रभावीपणे सादर केल्या आहेत. सीरिजचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे बॉलीवूडमधील अनेक सुपरस्टार्सनी सीरिजमधील अनेक प्रसंगांत हजेरी लावली आहे. गंमत म्हणजे या प्रसंगांतून त्यांच्याबद्दल असणाऱ्या मिथकांवर मजेशीरपणे भाष्य करण्यात आलं आहे. .उदाहरणार्थ राजामौली आणि आमिर खान हे दिग्गज आपसांत काय चर्चा करत असावेत, हे दाखवणारा प्रसंग मजेदार झाला आहे. याशिवाय राघव जूयाल, मोना सिंग, विजयंत कोहली अशा उत्तम अभिनेत्यांनीही आपापल्या भूमिका चोखपणे बजावल्या आहेत. एका सुपरस्टारचा मुलगा असूनही आर्यनने अभिनयाची वाट न चोखाळता अमेरिकेतून चित्रपटनिर्मितीचे प्रशिक्षण घेऊन एक दिग्दर्शक म्हणून बॉलीवूडमध्ये आपली सुरुवात केली आहे. त्याची ही पहिलीच सीरिज पाहता केवळ एक दिग्दर्शक म्हणूनच नव्हे तर एक लेखक म्हणूनही त्याचं काम आश्वासक असल्याचे दिसून येते..स्वप्नांना वय नसतं! लोकप्रिय अभिनेत्याने वयाच्या ६१ या वर्षी मुंबईत घेतलं आलिशान घर; किंमत वाचून हादरून जाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.