५८ व्या वर्षीही माधुरी दीक्षितची त्वचा इतकी नितळ कशी? मुळीच चुकवत नाही 'या' तीन गोष्टी; म्हणते- सुंदर दिसण्यासाठी...

बॉलिवूडची धकधक गर्ल म्हणून ओळख असणारी लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलं. तिने पाठीशी कुठलाही गॉड फादर नसताना स्वतःच्या हिमतीवर बॉलिवूडमध्ये स्थान निर्माण केलं. ती उत्कृष्ट नृत्यांगना आहे. तिच्या सौंदर्याने चाहत्यांना भुरळ पाडली. आज ती ५८ वर्षांची आहे. मात्र आजही तिच्या सौंदर्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. फिटनेस आणि सौंदर्याच्या बाबतीत ती आजही कित्येक बॉलिवूड अभिनेत्रींना मागे टाकते. तिच्या चेहऱ्यावर असलेला तजेलदारपणा पाहून तरुणीही तिच्या प्रेमात आहेत. मात्र तिच्या या नितळ त्वचेचं नेमकं रहस्य तरी काय?.माधुरी लवकरच 'मिसेस देशपांडे' या सीरिजमध्ये दिसणार आहे. तिने या सीरिजच्या प्रमोशनसाठी दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या सौंदर्याचं रहस्य सांगितलं. माधुरीने नुकतीच रणवीर अलाहाबादियाच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी त्वचेसाठी खूप महत्वाचं म्हणजे मॉइश्चरायझर लावते. त्यानंतर एसपीएफ असलेलं सनस्क्रीन आणि रेटिनॉइड लावते. या तीन गोष्टी मी अजिबात मिस करत नाही. पण यासोबतच आणखी एक गोष्ट खूप महत्वाची आहे. बाहेरून सुंदर दिसण्यासाठी आतून हेल्दी असणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कितीही स्किन केअर प्रोडक्ट वापरले, तरीही एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी लागते, ती म्हणजे सकारात्मकता.' .माधुरी म्हणाली, "सौंदर्य हे फक्त स्किन केअर प्रोडक्टमधून मिळत नसतं. आपलं मन देखील तेवढंच सुंदर असलं पाहिजे. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक असला पाहिजे. कोणाबद्दलही नकारात्मक विचार करू नये. मला लोकांशी बोलायला आवडतं, त्यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडतं. मी काय आहे, कोण आहे? या गोष्टीचा मला फारसा फरक पडत नाही. मी सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी ओंकार आणि गायत्री मंत्राचा जप करते. नियमितपणे मेडिटेशन करते. रात्री सोपण्यापूर्वी मी माझा मेकअप आठवणीने काढते. त्यामुळे माझी त्वचा इतकी स्वच्छ आणि उजळ दिसते.'