'कोण होणार करोडपती' मध्ये किती लाख जिंकली सोनाली बेंद्रे? Lifeline न वापरता दिलं शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर, काय होता प्रश्न?

नुकताच 'कोण होणार करोडपती' चा नवा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यात पहिलीच गेस्ट म्हणून लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे दिसतेय. तर या कार्यक्रमाची धुरा प्रेक्षकांची लाडकी धक धक गर्ल लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित संभाळतेय. माधुरी आणि सोनालीने पहिल्याच भागात प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. मात्र या शोमध्ये सोनाली किती रक्कम जिंकली आणि तिने त्या रकमेचं काय केलं? काय होता तिचा शेवटचा प्रश्न ज्याचं उत्तर तिने कोणतीही लाइफलाइन न वापरता दिलं?.सोनाली ‘Happy Pet Foundation’ या संस्थेसाठी काम करते. ती गेली अनेक वर्ष या प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या संस्थेसोबत जोडलेली आहे. तिने जिंकलेली सगळी रक्कम तिने या संस्थेला देऊ केलीये. सोनालीने शो मध्ये १२ लाख ५० हजार इतकी रक्कम जिंकली. तिला या रकमेसाठी शेवटचा विचारण्यात आलेला प्रश्न पुढील प्रमाणे होता ज्याचं तिने कोणतीही लाइफलाइन न वापरता उत्तर दिलं. भरतकामाच्या यांपैकी कोणत्या शैलीच्या नावाचा शब्दश: अर्थ ‘सोन्याचे भरतकाम’ असा होतो? जरदोजी, कलमकारी, फुलकारी, मधुबनी…असे पर्याय तिला देण्यात आले होते..यावर सोनालीने कोणतीही मदत न घेता ‘जरदोजी’ उत्तर दिलं आणि ती १२ लाख ५० हजार जिंकली. त्यानंतर माधुरीने या सीझनचा पहिला चेक सोनालीला दिला. यावेळेस दोन लोकप्रिय अभिनेत्री एकमेकींच्या खूप चांगल्या मैत्रिणी होऊ शकत नाही असे बरेच गैरसमज लोकांमध्ये असतात. पण, या शोच्या निमित्ताने प्रेक्षकांचे हे गैरसमज दूर झाले असतील असं माधुरी म्हणाली. .जैन आहे 'सनई चौघडे' मधील अभिनेत्री; घरी नवरात्री कशी साजरी होते हे सांगताना म्हणाली- आम्ही नऊ दिवस....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.