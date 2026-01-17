प्रेक्षकांची लाडकी, मालिकाविश्वातील टॉप; 'वीण दोघातली ही तुटेना' साठी किती मानधन घेते तेजश्री प्रधान?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान कायम प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असते. तिने 'होणार सून मी ह्या घरची' मधून प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. प्रेक्षकांनी तिच्यावर भरभरून प्रेम केलं. त्यानंतर ती 'अग्गबाई सासूबाई' मध्ये दिसली. तर 'प्रेमाची गोष्ट' ही मालिका तिने अर्ध्यावर सोडली. मात्र त्यामुळे तिचा चाहतावर्ग बराच नाराज झाला. तिच्या वागण्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभी राहिली. यासोबतच जितकं तिचं करिअर चर्चेत राहिलंय. तितकीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील चर्चा झाली. मात्र मालिकेच्या एका भागासाठी ती किती मानधन घेते हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .तेजश्री कायम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसोबत जोडलेली असते. त्यावर ती अनेक अपडेट्सही शेअर करताना दिसते. आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक गोष्टी ती चाहत्यांना सांगत असते. तेजश्री आज मालिका विश्वातील आघाडीची अभिनेत्री आहे. सध्या ती झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत दिसतेय. या मालिकेत तिच्यासोबत अभिनेता सुबोध भावे देखील मुख्य भूमिकेत आहे. मात्र ती या मालिकेच्या एका भागासाठी किती मानधन घेते? कलाकारांचं मानधन हे भागांवर अवलंबून असतं. तर त्यांना त्यांचा पगार शूटिंगच्या तीन दिवसानंतर मिळतो. तेजश्री 'वीण दोघातली...' च्या एका भागासाठी १५ ते २० हजार रुपये मानधन घेत असल्याचा उल्लेख आहे. .रिपोर्टनुसार, तेजश्री महिन्याला लाखोंमध्ये कमाई करते. तिचा महिन्याचा पगार ४ ते ६ लाखांच्या आसपास आहे. तेजश्री कायमच आपल्या वागण्याने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आलीये. पहिला घटस्फोट झाल्यानंतर तिने पुन्हा नव्याने उभं राहत एक नवी सुरुवात केली होती. तिचे चाहतेही कायम तिच्या पाठीशी उभे असतात. आताही प्रेक्षक तिच्या 'वीण दोघातली...' या मालिकेला भरभरून प्रतिसाद देताना दिसतात. .आता त्याचे रस्ते बदललेत... दिलीप कुमार यांच्यावर का भडकलेले बाळासाहेब ठाकरे? सांगितलेलं ऐकलं नाही तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.