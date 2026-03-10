मुंबईला ये... नाना पाटेकरांमुळे इंडस्ट्रीमध्ये आले मकरंद अनासपुरे; जुनी आठवण सांगत म्हणाले- त्या दिवशी...

मराठी इंडस्ट्रीमधील दिग्गज अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी आपल्या कॉमेडीच्या अचूक टायमिंगने प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं. त्यांनी आपल्या विनोदाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. त्यांनी 'दे धक्का' सारख्या चित्रपटात गंभीर भूमिकाही साकारली. या भूमिकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. या इंडस्ट्रीमध्ये मकरंद यांचे जवळचे मित्र म्हणजे नाना पाटेकर. नाना आणि मकरंद हे मिळून 'नाम फाउंडेशन' देखील चालवतात. अनेक ओसाड गावं त्यांनी जलमय केलीयेत. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत मकरंद यांनी एक जुनी आठवण शेअर केलीये. .आपण नानांमुळे अभिनय क्षेत्रात आलो असं मकरंद म्हणालेत. नानांनी आपल्याला पहिली संधी दिली असं त्यांनी सांगितलं. आठवण सांगताना मकरंद म्हणाले, 'कॉलेजमध्ये असताना नाना पाटेकर आमची एकांकिका बघायला आले होते. १९९४ साली नेहरू सेंटरमध्ये ‘कल्पना एक आविष्कार अनेक’ नावाची एकांकिका स्पर्धा झाली होती. तेव्हा कुणीतरी मान्यवर एक विषय द्यायचे आणि त्यावरच सर्वांना एकांकिका सादर करायची होती. ही स्पर्धा तीन फेरीत व्हायची. कुठलंही नाट्याचं तंत्र म्हणजे, लाइट्स किंवा सेट वगैरे न वापरता एकांकिका करायची होती. तेव्हा पुण्यातल्या प्राथमिक फेरीत आमची निवड झाली होती आणि त्याची अंतिम फेरी नेहरू सेंटरला झाली होती. तेव्हा प्रमुख पाहुणे म्हणून नाना पाटेकरांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं.' .ते पुढे म्हणाले, 'तेव्हा नाना पाटेकरांची एक वेगळीच क्रेझ होती. ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘परिंदा’ अशा अनेक चित्रपटांत एका मराठी अभिनेत्याने आपलं नाव कमावलं होतं. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल खूप अप्रूप होतं. तेव्हा आमची एकांकिका शेवटची होती. मी नेहरू सेंटरच्या बाहेर असताना ते जीपमधून आले आणि त्यांनी मला ‘अरे त्या औरंगाबादच्या मुलांची एकांकिका झाली का रे?’ असं विचारलं होतं. तेव्हा मी त्यांना हो बोललो की नाही हेही मला आता आठवत नाहीय. पण त्यांना प्रत्यक्षात पाहून मी भारावूनच गेलो होतो. त्यांचा जुना ‘सावित्री’ सिनेमा पाहून मी त्यांचा चाहता झालो होतो. तर अंतिम फेरीत त्यांनी आमची एकांकिका बघितली आणि नंतर येऊन असं म्हणाले की, ‘तुला बक्षीस मिळेल की नाही माहीत नाही. पण तू नंतर समोर असशील तर मी तुझ्याबद्दल बोलेन’.'.मकरंद म्हणाले, 'मग शेवटी भाषणात नाना पाटेकर म्हणाले की, ‘तू मुंबईला ये. तुझ्यासारख्या कलावंताचं काहीतरी होऊ शकतं. मी तुला मदत करेन’. मग त्यांनी मला ‘यशवंत’ नावाच्या चित्रपटात एक लहान भूमिका दिली. तसंच सहाय्यक दिग्दर्शकाच्या यादीतही माझं नाव आहे. तेव्हापासून मी व्यावसायिक सिनेमामध्ये कार्यरत आहे. म्हणून मी त्यांना या क्षेत्रातले माझे गुरू मानतो. तसंच सुरुवातीच्या काळात ज्या आधाराची गरज असते, तो आधार त्यांनी मला दिला. यामुळेच माझ्या मनात नानांविषयी एक वेगळंच स्थान आहे.' .शार्दूलची तिसरी पत्नी झाल्यामुळे तुझ्यावर टीका झाली... नेहा पेंडसे थेट उत्तर देत म्हणाली- काही लोकांना वाटतं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.