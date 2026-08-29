दादाला तुला भेटायचं आहे... पूजा बिरारीच्या भावावर सोपवलेली लग्नाची जबाबदारी; सोहमला कसं केलेलं पास? अभिनेत्री म्हणाली

'येड लागलं प्रेमाचं फेम पूजा बिरारी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. पूजा आणि अभिनेता, निर्माता सोहम बांदेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी लग्न केलं. त्यांनी लोणावळ्यात थाटामाटात लग्न केलं. त्यांचा साखरपुडा झाल्यानंतर चाहते आश्चर्यचकीत झाले होते. पूजा पहिल्यांदा बांदेकरांच्या घरी गणेशोत्सवात दिसली होती. तेव्हापासूनच त्यांच्या नात्याची चर्चा रंगली होती. त्यांच्या लग्नाने चाहते आनंदले होते. मात्र पूजाच्या वडिलांनी तिच्या लग्नाची जबाबदारी तिच्या भावाला दिली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने याबद्दल सांगितलंय. .सोहम व पूजा यांनी डिसेंबर २०२५मध्ये पारंपरिक पद्धतीने लग्न केलं. बांदेकरांनी सून झाल्यानंतर पूजा आता त्यांच्यासोबत अनेक कार्यक्रमांना दिसते. पूजाने मुलाखतीत तिच्या भावाबद्दल सांगितलंय. तिच्या प्रत्येक महत्वाच्या गोष्टींदरम्यान तिचा भाऊ तिच्या सोबत होता असं ती म्हणालीये. तिचा मोठा भाऊ तुषार बिरारी जर्मनीत असतो. लग्नाच्या वेळी भावाची प्रतिक्रिया काय होती याबद्दल विचारणा करण्यात आल्यावर पूजा म्हणाली, 'लग्नाच्यावेळीसुद्धा असंच झालं होतं की तो अचानक गणपतीत घरी आला होता आणि तेव्हाच मी घरी सोहमबद्दल सांगितलं होतं आणि बाबांनी त्याच्यावरच जबाबदारी सोपवली होती की तू एक काम कर तू त्या मुलाला कॉफीसाठी वगैरे जाऊन भेट.'.ती पुढे म्हणाली, 'मग मी सोहमलासुद्धा सांगितलेलं की दादाला तुला भेटायचं आहे तर सोहम म्हणाला की कॉफीसाठी वगैरे कशाला घरीच भेटू आपण. मग दादाच आला होता त्यांने घरच्यांना सांगितलं की छान आहे सगळं वगैरे. आपण पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे तेव्हासुद्धा दादाच होता. माझ्या सर्व मालिकांच्या ऑडिशनलासुद्धा माझा दादा बरोबर होता आणि त्यामुळे माझी ऑडिशन झाली.' लग्नानंतर सोहम आणि पूजाने वेगळा संसार थाटल्याने त्याचीही चांगलीच चर्चा झाली होती. .माधुरी दीक्षितने 'कोण होणार करोडपती' होस्ट करायला होकार का दिला? स्वतः सांगितलं खरं कारण; म्हणते- मराठीत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.