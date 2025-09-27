घटस्फोट घ्यायचं ठरल्यावर 'होणार सून मी...'च्या सेटवर असे वागायचे तेजश्री आणि शशांक; दिग्दर्शक समजावून दमलेला पण...

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि अभिनेता शशांक केतकर यांची गाजलेली मालिका म्हणजे 'होणार सून मी या घरची'. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. अगदी ३ वर्ष चाललेली ही मालिका प्रेक्षकांची प्रचंड आवडती होती. शशांक आणि तेजश्री यांनी साकारलेली जान्हवी आणि श्री प्रेक्षकांचे लाडके होते. त्यांची जोडी खरंच खूप लोकप्रिय ठरली होती. प्रेक्षकांचा आनंद तेव्हा वाढला जेव्हा या दोघांनी खऱ्या आयुष्यातदेखील लग्न गाठ बांधली. मात्र वर्षभरातच त्यांनी घेतलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाने सगळेच चकीत झाले होते. त्यानंतर ते सेटवर एकमेकांचा चेहरा पाहणं देखील पसंत करत नव्हते. .'होणार सून मी या घरची' मालिकेच्या सेटवर त्यांच्यात प्रेम झालं. त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णयदेखील घेतला. मात्र वर्षभरातच त्यांच्यात खटके उडू लागले. शशांकने तेजश्रीवर आरोप केले होते की ती त्याच्या घरातल्यांचा आणि त्याचा अपमान करते. तो जुनिअर असल्याने ती त्याला वाईट वागणूक देते. त्यानंतर पुण्यातील फॅमिली कोर्टात त्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र त्याचा परिणाम मालिकेच्या सेटवरदेखील दिसत होता. जेव्हा त्यांनी घटस्फोट घ्यायचं ठरवलं तेव्हा मालिकेत त्यांचा खूप चांगला ट्रॅक सुरू होता. मात्र सेटवर ते दोघे एकमेकांपासून अंतर ठेवून असायचे. .मालिकेत श्री आणि जान्हवी यांच्यात गैरसमज होऊन नंतर ते देखील घटस्फोटाचा विचार करत असतात असं दाखवण्यात आलं होतं. मात्र खऱ्या आयुष्यात देखील तसाच काहीतरी ट्रॅक सुरू होता. त्यानंतर मालिकेतील श्री आणि जान्हवी एकत्र येतात तेव्हा खऱ्या आयुष्यातील तेजश्री आणि शशांकने एकत्र यावं यासाठी मालिकेतील कलाकारदेखील त्यांची समजूत काढत होते. त्यांनी घटस्फोट घेऊ नये यासाठी कलाकारदेखील प्रयत्नशील होते. मात्र त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. त्यांच्यातील दुरावा पुढे वाढतच गेला. त्याचा परिणाम पुढे मालिकेच्या शूटवरदेखील झाला. .तेजश्री आणि शशांक सेटवर एकमेकांसोबत बोलतही नव्हते अशी माहिती एका वेबसाइटने दिली होती. त्याचाच फटका मालिकेला बसला. मालिकेचं कथानक पुढे वाढू शकलं असतं. मात्र तेजश्री आणि शशांकच्या सेटवरील वागण्यामुळे ही मालिका लवकरच बंद करण्यात आली. प्रेक्षक आजही या मालिकेचे एपिसोड युट्यूबवर आवडीने बघतात. . खऱ्या आयुष्यात लग्न कधी करणार 'तू ही रे माझा मितवा' मधला अर्णव? म्हणाला, ' याबद्दल विचार केलाच आहे पण... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.