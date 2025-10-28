छोट्या पडद्यावर महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. या पैकी काही मालिका प्रेक्षकांना भावल्या तर काहींची बत्ती गुल झाली आणि त्यांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. झी मराठी, स्टार प्रवाह आणि कलर्स मराठी या तीनही वाहिन्या नवनवीन विषय प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहेत. त्यात नुकतीच स्टार प्रवाहने 'काजळमाया' ही आगळीवेगळी हॉरर मालिका सुरू केली आहे. नुकताच या मालिकेचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांनी त्यांना ही मालिका कशी वाटली हे सांगितलं आहे. .स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेत अभिनेता अक्षय केळकर, वैष्णवी कल्याणकर, रुची जाईल, प्रिया बेर्डे, मोहन जोशी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. पुनःर्जन्म आणि चेटकिणीच्या वंशांवर आधारलेल्या या मालिकेने पहिल्याच भागात प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. ही नवी मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. नेटकऱ्यांनी कमेंट करत मालिकेबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात. .काय म्हणाले प्रेक्षक?'खूप छान होता एपिसोड आणि त्यात पुनर्जन्माची कन्सेप्ट भाई खूप आवडली', 'मला जास्त पर्णिका आवडली. एवढं सुंदर भूत पहिल्यांदा पाहिलं.', 'हो.. खूप छान वाटलं पाहून..अप्रतिम कन्सेप्ट अशाच मालिकेच्या शोधात होतो, शोधात होतो. Thankyou star प्रवाह ', 'मला प्रिया ताई चा भूत लुक खूप आवडला मी जाम खुश झाले त्यांना काजळमाया मध्ये', 'विनाकारण त्या ठरलं तर मग'ला एवढं महत्व देऊन ठेवलंय. किती कंटाळवाणी झालीये ती आता. ही मालिका छान वाटतेय पाहायला.' अशा प्रतिक्रिया देत प्रेक्षकांनी आपल्याला मालिका आवडल्याचं सांगितलं आहे. .कलर्स मराठीची नवी कल्पना कामी आली! 'बाईपण जिंदाबाद'चं प्रेक्षक करतायत कौतुक; म्हणतात- आश्चर्य वाटलं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.