'सॉरी ऋतिक' ट्रेंडवर ऋतिक रोशनची पहिली प्रतिक्रिया; कंगना रनौतचा पलटवार, म्हणाली- 'तुझ्या गर्लफ्रेंडला...'

KANGANA RANAUT MENTIONS SABA AZAD IN INSTAGRAM STORY: बॉलिवूड अभिनेता ऋतिक रोशन आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्यातील वाद पुन्हा चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर सध्या सुरु असलेल्या 'We Owe Hrithik Roshan an Apology' हा ट्रेंड व्हायरल झाल्यानंतर ऋतिकने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. यानंतर कंगनाने इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे ऋतिकवर निशाना साधलाय. यावेळी तिने त्याची गर्लफ्रेंड सबा आझाद हिचा देखील उल्लेख केलाय..दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर कंगनाने वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर तिला ट्रोल करण्यात येतय. यातच इन्फ्लुएंसर फ्रेडी बर्डी यांनी इन्स्टाग्रामवर 'जगाने ऋतिक रोशनची माफी मागायला हवी' अशी पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टवर ऋतिकने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला, 'फक्त आता B आवडत नाही म्हणून A ची बाजू घेणं ही आपल्या समाजातील मोठ्या व्यवस्थात्मक समस्येचा एक भाग आहे. योग्य संदर्भ आणि तथ्यांवर आधारित असलेलं सत्य लवकरच समोर येईन. मी त्याची वाट पाहीन. कारण तेच योग्य ठरेल.'.दरम्यान ऋतिकच्या या प्रतिक्रियेनंतर कंगनाने देखील स्टोरी शेअर करत उत्तर दिलय. ती म्हणाली, 'प्रिय ऋतिक, तुला योग्य जोडीदार मिळाला याचा मला आनंद आहे. तू आणि सबा आझाद एकत्र छान दिसता. परंतु तू एका कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये आहेस. अशावेळी एखाद्या महिलेची खिल्ली उडवणं तुला शोभत नाही. माझा छळ करणाऱ्यांचा निषेध करण्याऐवजी तू या चर्चेला आणखी हवा देत आहे. स्वत:च्या पार्टनरला लाजिरवाण्या परिस्थितीत टाकणं जरा थांबव' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. .कंगना ऋतिकचा काय होता वाद?2016 मध्ये कंगनाने एका मुलाखतीत ऋतिकचा उल्लेख सिली एक्स असा केला होता. त्यावेळी तिने दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं म्हटलं होतं. पंरतु ऋतिकने तिचे आरोप फेटाळत कायदेशीर नोटीस पाठवली. तसंच सार्वजनिक माफीची मागणी केली. कंगनाने माफी मागण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यातील वाद प्रचंड वाढला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.