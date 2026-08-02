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'सॉरी ऋतिक' ट्रेंडवर ऋतिक रोशनची पहिली प्रतिक्रिया; कंगना रनौतचा पलटवार, म्हणाली- 'तुझ्या गर्लफ्रेंडला...'

HRITHIK ROSHAN REACTS TO WE OWE HRITHIK ROSHAN AN APOLOGY TREND:बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या ऋतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या वादाला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
HRITHIK ROSHAN AND KANGANA RANAUT

HRITHIK ROSHAN AND KANGANA RANAUT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KANGANA RANAUT MENTIONS SABA AZAD IN INSTAGRAM STORY: बॉलिवूड अभिनेता ऋतिक रोशन आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्यातील वाद पुन्हा चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर सध्या सुरु असलेल्या 'We Owe Hrithik Roshan an Apology' हा ट्रेंड व्हायरल झाल्यानंतर ऋतिकने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. यानंतर कंगनाने इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे ऋतिकवर निशाना साधलाय. यावेळी तिने त्याची गर्लफ्रेंड सबा आझाद हिचा देखील उल्लेख केलाय.

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