Hruta Durgule : 'आरपार'च्या यशानंतर हृता दुर्गुळे पुन्हा रंगभूमीवर! 'ठरलंय forever' नाटकात काय आहे खास?

महिमा ठोंबरे'ठरलंय फॉरेव्हर' हे नाटक आणि 'आरपार' हा चित्रपट यामुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री हृता दुर्गुळे हिच्याशी साधलेला संवाद..प्रश्न : 'आरपार' या तुमच्या चित्रपटाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. प्रेक्षकांच्या तुम्हाला मिळालेल्या प्रतिक्रिया काय होत्या आणि तुमच्या भावना काय आहेत? उत्तर : 'आरपार' प्रदर्शित झाल्यानंतर आता तीनपेक्षा जास्त आठवडे झाले आहेत आणि प्रतिसाद पाहून खरंच खूप आनंद होतो आहे..प्रत्येक चित्रपटासाठी आपण खूप मेहनत घेत असतो, ते काम लोकांपुढे येईपर्यंत जरा धाकधूक असते; पण त्यांच्या पसंतीची पावती मिळाल्यानंतर होणारा आनंद आम्ही आता अनुभवत आहोत. विशेष म्हणजे, प्रेमकथा असली तरी फक्त तरुणच नाही; तर सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षक चित्रपट पाहत आहेत. 'आरपार'सोबत अन्य दोन चित्रपटही प्रदर्शित झाले. तीनही चित्रपटांना उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचा आनंद आहे. .या चित्रपटाच्या निमित्तानं मराठीत एक 'इंटेन्स' प्रेमकथा पाहायला मिळाली, तरुणांचं भावविश्व मांडण्यात आलं. हेच चित्रपटाच्या यशाचं कारण ठरलं का? तुम्ही चित्रपट स्वीकारताना काय विचार केला होता? : चित्रपटाच्या यशाचं नेमकं कारण सांगता येणार नाही, त्यात वेगवेगळे घटक असतात. पण 'आरपार'ही अजिबात मिळमिळीत प्रेमकथा नाही; तर आजच्या काळात आपल्या आजबाजूला दिसणाऱ्या माणसांचं खरं आयुष्य प्रतिबिंबित करणारी प्रेमकथा आहे. तीच या चित्रपटाची ताकद आहे..मी 'प्राची' नावाची व्यक्तिरेखा यात साकारली आहे, त्या व्यक्तिरेखेला अनेक कंगोरे आहेत. आमचे लेखक गौरव पत्की यांनी ही एक सशक्त स्त्री व्यक्तिरेखा लिहिली आहे. नट म्हणून मला करायची इच्छा असणारे सगळे प्रयोग यात करता आले. 'ठरलंय forever' या नाटकातून तुम्ही पुन्हा एकदा नाटकातून दिसणार आहात. 'दादा एक गुड न्यूज आहे' नाटकानंतरचं तुमचं हे नाटक. नाटकाकडे वळण्याचा निर्णय ठरवून घेतला आहे का? : होय, 'दादा एक गुड न्यूज आहे' या नाटकाचा शेवटचा प्रयोग मी २०२२ च्या जुलैमध्ये केला होता..त्यानंतर आत्ताच परत रंगभूमीवर काम करत असल्यानं उत्सुकता आहे, दडपण देखील आहे. 'ठरलंय forever' या नाटकाचे प्रयोग आता १८ ऑक्टोबरला सुरू होतील. हे नाटक करण्यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे नाटक अतिशय कालसुसंगत आहे. त्यात आम्ही अनेक वेगळे प्रयोग करून पाहत आहोत..प्रेक्षकांना ते नक्की आवडेल, याची मला खात्री आहे. या नाटकाविषयी आणि त्यातल्या भूमिकेविषयी थोडक्यात सांगू शकाल? : 'म्युझिकल' पद्धतीचं हे नाटक आहे; ज्यात प्रेमकथा मांडण्यात आली आहे..या नाटकात मी 'मीरा देसाई-पालकर' या नावाची व्यक्तिरेखा करते आहे. मीराला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित ठरवून करायला आवडतात, त्यामुळे 'ठरलंय' हा तिचा आवडता शब्द आहे. ठरलेल्या गोष्टींपेक्षा वेगळं काही घडलं, तर तिची तारांबळ उडते. तिच्या व्यक्तिरेखेला अनेक पैलू आहेत. बाकी गोष्टी प्रत्यक्ष नाटकातच पाहण्यात मजा आहे..