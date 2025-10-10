Premier

Hruta Durgule : 'आरपार'च्या यशानंतर हृता दुर्गुळे पुन्हा रंगभूमीवर! 'ठरलंय forever' नाटकात काय आहे खास?

Hruta Durgule Interview : 'आरपार'च्या यशानंतर अभिनेत्री हृता दुर्गुळेने 'ठरलंय forever' या 'म्युझिकल' नाटकाद्वारे रंगभूमीवर परतण्याची उत्सुकता व्यक्त केली. 'मीरा देसाई-पालकर' भूमिकेचे कंगोरे जाणून घ्या.
Hruta Durgule Interview

Hruta Durgule Interview

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महिमा ठोंबरे

‘ठरलंय फॉरेव्हर’ हे नाटक आणि ‘आरपार’ हा चित्रपट यामुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री हृता दुर्गुळे हिच्याशी साधलेला संवाद.

Loading content, please wait...
movie
marathi
actress
marathi actor
marathi actors
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com