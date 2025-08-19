'हम आपके हैं कौन' साठी कुणाला किती मिळालेलं मानधन? माधुरीला सगळ्यात जास्त तर रीमा लागूंना मिळालेले फक्त...

'दुल्हे की सालियो, हरे दुपट्टे वालियो' हे गाणं जो पर्यंत लग्नात वाजत नाही तोपर्यंत सोहळा पूर्ण झाल्यासारखा वाटत नाही. ९० च्या दशकात तुफान गाजलेलं हे गाणं होतं ''हम आपके हैं कौन' या चित्रपटातलं. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले. या चित्रपटातील कलाकार आणि कथानक दोन्ही प्रेक्षकांना पसंत पडलेलं. चित्रपटातील गाण्यांची तर तऱ्हाच न्यारी. प्रत्येक गाणं आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर असतं. 'दीदी तेरा देवर दिवाना' असो किंवा 'वाह वाह रामजी' असो, 'ये मौसम का जादू है मितवा' असो किंवा 'बाबुल जो तुने सिखाया' हे गाणं असो. आजही ही गाणी सगळ्यांच्या मनात पिंगा घालतात. मात्र या चित्रपटासाठी कुणाला किती मानधन मिळालं होतं हे माहितीये का? .कुणी घेतलं सगळ्यात जास्त मानधन?या चित्रपटासाठी सगळ्यात जास्त मानधन सलमान खानला मिळालं असेल असं सगळ्यांना वाटतं. मात्र हे चूक आहे. हा चित्रपट सलमान नाही तर माधुरी दीक्षितचा होता. या चित्रपटासाठी माधुरी दीक्षितला सर्वाधिक मानधन देण्यात आलं. या चित्रपटासाठी तिने त्याकाळी २. ७० कोटी इतकं मानधन घेतलं. तर सलमानला तिच्यापेक्षा कमी म्हणजेच २ कोटींच्या आसपास मानधन देण्यात आलं. या चित्रपटात पूजाची भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्री रेणुका शहाणे या त्यानंतर सगळ्यांच्या भाभीमाँ झाल्या. त्याना या चित्रपटासाठी केवळ १ लाख रुपये इतकं मानधन देण्यात आलेलं. .तर सलमानच्या मोठ्या भावाची भूमिका साकारणारे अभिनेते मोहनीश बहल यांना ७ लाख रुपये मानधन देण्यात आलेलं. तर पूजा आणि निशा यांच्या वडिलांची भूमिका साकारणाऱ्या अनुपम खेर यांना ६ लाख रुपये मानधन मिळालं होतं. या चित्रपटात सगळ्यात कमी मानधन हे अभिनेत्री रीमा लागू आणि बाबूजी आलोकनाथ यांना मिळालं होतं. रीमा लागू आणि आलोकनाथ यांना केवळ ८० हजार रुपये इतकंच मानधन देण्यात आलेलं. या दोघांना सगळ्यात कमी मानधन होतं. .मात्र आजही हा चित्रपट टीव्हीवर लागला तर आवर्जून पाहिला जातो. या चित्रपटातील गाण्यांवर चाहते तितक्याच आवडीने नाचताना दिसतात. .अपघातानंतरही रंजना माझ्याशी अशोक मामांबद्दल बोलायची.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.