- जयदीप पाठकजीपणजी - चित्रपट ही वैश्विक कला असून, त्याला कोणत्याही सीमेचे बंधन नाही. सीमारेषेचे बंधन ओलांडून हाच सिनेमा भारतीयांसाठी उपलब्ध झाला आहे. चित्रपट महोत्सवाच्या माध्यमातूनही वसुधैव कुटुंबकम् हेच तत्त्व जपण्याचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केले..५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. अभिनेते आणि खासदार रविकिशन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. महोत्सवाचे संचालक आशुतोष गोवारीकर, अभिनेते कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री साई पल्लवी, दिग्दर्शक मधुर भांडारकर, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष प्रसून जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते..अभिनेते, खासदार रवी किशन म्हणाले, भोजपुरी सिनेमापासून माझा प्रवास सुरू झाला. त्यानंतर टप्प्याटप्याने मी तो विस्तारत गेला. मुंबईमध्ये चित्रपट संस्कृतीत माझी जडणघडण झाली. आता आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाले हे मी माझे भाग्य समजतो. या महोत्सवाच्या निमित्ताने उत्तम सिनेमे भारतीयांना पाहायला मिळणार आहेत. भारताचा सिनेमा आता वैश्विक पातळीवर जात आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. महोत्सवाच्या निमित्ताने जागतिक सिनेमा गोव्यात पाहण्याची संधी मिळत आहे..गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील चित्रपट संस्कृतीवर भाष्य केले. जगभरातील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक गोव्यात दर वर्षी येतात. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे गोवा हे चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गजांचे एक महत्त्वाचे केंद्र झाले असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच चित्रिकरणासाठी आम्ही नियम शिथिल केले असून, चित्रपट निर्मितासाठी गोवा सरकार प्रोत्साहनही देत असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.महोत्सवाचे संचालक आशुतोष गोवारीकर यांनी चित्रपट महोत्सवाची मध्यवर्ती कल्पना विषद केली. जगभरातील विविध भाषांमधील चित्रपट निवडतानाही वैश्विक शांतता आणि सौहार्दाचाच विचार आम्ही केला आहे, असे गोवारीकर म्हणाले..फादरलँडने महोत्सवाची सुरुवात५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सुरुवात पोलंड, जर्मनी, इटली आणि फ्रान्स यांची संयुक्त निर्मिती असलेल्या फादरलँड या सिनेमाने झाली. पावेल पावलिकोव्स्की यांचे दिग्दर्शन असलेल्या या चित्रपटात नाझी राजवटीमुळे अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या बाप-लेकीचा जर्मनीत परतण्याचा प्रवास आणि त्यातून निर्माण होणारा वैचारिक संघर्ष मांडण्यात आला आहे. पणजीतील आयनॉक्ससह काही चित्रपटगृहात हा सिनेमा दाखविण्यात आला. त्यालाही रसिकांचा प्रतिसाद मिळाला..रिकी केज यांचे विशेष सादरीकरणमहोत्सवाच्या उद्घाटनाच्या सोहळ्यात प्रसिद्ध संगीतकार रिकी केज यांचे सांगीतिक सादरीकरण वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. पाथेर पांचाली, गॉडफादर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज, राशोमन, लगान यांसारख्या चित्रपटांचे थीम म्युझिक एकत्र करून हे सादरीकरण करण्यात आले. उपस्थितांनी त्याला दाद दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.