दिग्गज अभिनेत्याचा शेवटचा सिनेमा ठरला फ्लॉप, आता OTT वर ट्रेंडिंगमध्ये, चित्रपट पाहून डोळ्यात येईल पाणी

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दर आठवड्याला नवीन चित्रपट आण वेब सिरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात. अलीकडेच एक चित्रपट ओटीटीवर आला आहे, ज्याची प्रतीक्षा गेल्या दोन महिन्यांपासून होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जास्त चालला नाही तरी सोशल मिडियावर कौतुक झालं. एका पदार्पणातील अभिनेत्याचं दिग्गज अभिनेत्यासोबत स्क्रीनवर टक्कर पाहायला मिळाली. अनेकवेळा थिएटरमध्ये अपयशी ठरलेले चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंडमध्ये आले आहे. त्यामुळे फ्लॉफ ठरलेला चित्रपट ओटीटवर ट्रेंड होणार का हे पाहणे महत्वांच ठरणार आहे. .हा चित्रपट आहे इक्कीस. हा चित्रपट राघवन यांनी दिग्दर्शित केला असून यामध्ये अमिताभ बच्चन यांचा नातू नंदा आणि दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या भूमिका आहे. धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट असल्याने प्रेक्षक थिटरमध्ये बघताना प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. त्याच्या निधनाच्या काही दिवस आधीच चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या आयुष्यावर चित्रपटाची कथा असून वयाच्या २१ व्या वर्षी १९७१ मधील भारत-पाकिस्तानच्या युद्धात देशासाठी शहीद झाले होते. .'इक्कीस' मध्ये अगत्य नंदा आणि धर्मेंद्र यांच्यासोबत अक्षय कुमारची भाची सिमरन भाटिया, जयदीप अहलावत, जितेंद्र सिंह, सुहासिनी मुळ्ये, सिकंदर खेर, राहूल देव आणि विवान शाह यांच्या महत्वाच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट आधी २५ डिसेंबरला सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार होता, पण नंतर १ जानेवारी २०२६ ला मोठ्या पडद्यावर रिलीज करण्यात आला. या चित्रपटाला प्रेक्षक-समिक्षकांकडून सकारात्मक रिव्ह्यु मिळाले. पण बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई होऊ शकली नाही. तसेच हा चित्रपट तुम्ही अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर देखील पाहू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.