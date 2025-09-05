इलियाना डिक्रूझने सिनेसृष्टीला ठोकला रामराम? पुन्हा अभिनय करण्याबद्दल स्पष्टच म्हणाली

Premier

ILEANA D'CRUZ: अभिनेत्री इलियाना डिक्रुझने अभिनयाला रामराम ठोकला आहे अशी चर्चा आहे. मात्र त्यावर स्वतः अभिनेत्रीने भाष्य केलं आहे.
बॉलीवूड आणि दक्षिणेतील चित्रपटांतून आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री इलियाना डिक्रुझ सध्या पूर्णपणे मातृत्वाचा आनंद घेत आहे. २०२३ मध्ये पहिल्या बाळाला जन्म दिल्यानंतर, यावर्षी जून महिन्यात तिने दुसऱ्या मुलालाही जन्म दिला. काही महिन्यांतच दोन वेळा आई झाल्यानंतर इलियाना आता दोन्ही मुलांच्या संगोपनात व्यग्र आहे. आता इलियाना पुन्हा अभिनय क्षेत्रात परतणार नाही अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यावर आता अभिनेत्रीने स्वतःच स्पष्टीकरण दिलं आहे.

