फक्त कुरळे बंधूच नाही तर 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' मध्ये झळकतायत स्टार प्रवाहचा नायक अन् नायिका; तुम्ही पाहिलेत?

लोकप्रिय दिग्दर्शक अंकुश चौधरी याच्या 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये जोरदार चर्चा होती. आता अखेर या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यावेळेस जास्तीचा गोंधळ, जास्त गैरसमज आणि जास्तीची धमाल या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने कुरळे बंधू चाहत्यांच्या भेटीला येतायत. रतन, मदन आणि चंदन यांच्या आयुष्यातील अतरंगी घटना या ट्रेलर मध्ये दिसतायत. मात्र रतन, मदन आणि चंदन यांच्यासोबतच स्टार प्रवाहचे काही कलाकारही या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. .'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये वेगवेगळ्या स्वभावांची चार माणसं एकत्र आली की, काय काय घडू शकतं, याची भन्नाट झलक दिसते. याच गोंधळात रिंकू राजगुरूची एन्ट्री विशेष लक्ष वेधून घेते. ती नेमकी कोण आहे, ती त्यांच्या आयुष्यात का आली आहे असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडतो. तिच्यासोबतच स्टार प्रवाहचा लोकप्रिय नायक देखील या चित्रपटात दिसतोय. हा अभिनेता आहे संकेत पाठक. 'लग्नाची बेडी' या मालिकेतून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला. त्याच्यासोबतच 'या फुलाला सुगंध मातीचा' या मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्री समृद्धी केळकरदेखील या चित्रपटात दिसणार आहे. यवसबतच अभिनेता संजय नार्वेकरदेखील पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत आहे. .अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव अशी तगडी स्टारकास्ट या चित्रपटात आहे. चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक अंकुश चौधरी म्हणतो, "पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट म्हणजे निव्वळ विनोद नाही, तर माणसांच्या स्वभावातून, परिस्थितीतून आणि अचानक घडणाऱ्या प्रसंगांतून निर्माण होणाऱ्या गोंधळाची धमाल गोष्ट आहे. ट्रेलरमध्ये प्रेक्षकांना जी मजा, गडबड आणि हास्य दिसतंय, त्यापेक्षा अनेक पटींनी मोठा अनुभव चित्रपटात मिळणार आहे. प्रत्येक पात्राची एक वेगळी ओळख आहे आणि ती एकमेकांवर आदळली की, जी मजेशीर साखळी तयार होते, ती मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासारखी आहे. प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये येऊन हा गोंधळ, हा विनोद आणि ही एनर्जी प्रत्यक्ष अनुभवावी."