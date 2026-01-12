Oscar Award : ऑस्करच्या शर्यतीत भारतीय चित्रपट अव्वल

जागतिक चित्रपटविश्वातील सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या ऑस्कर पुरस्कारांकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ९८व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी पात्र ठरलेल्या चित्रपटांची यादी जाहीर होताच भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी आशादायक चित्र उभं राहिलं आहे..विविध भाषांतील आणि विषयांतील भारतीय चित्रपट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप सोडू लागले असून, यंदाचं वर्ष भारतासाठी विशेष ठरण्याची चिन्हं दिसत आहेत. अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस यांनी या वेळी ‘सर्वोत्कृष्ट चित्रपट’ विभागासाठी एकूण २०१ चित्रपट पात्र ठरल्याचं जाहीर केलं आहे..या यादीत भारतातील दोन महत्त्वाचे चित्रपट म्हणजेच अनुपम खेर दिग्दर्शित ‘तन्वी द ग्रेट’ आणि ऋषभ शेट्टी यांचा ‘कांतारा : अ लिजेंड - चॅप्टर १’ यांचा समावेश आहे. याआधी नीरज घायवान यांचा ‘होमबाउंड’ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट विभागातील टॉप १५ चित्रपटांमध्ये पोहोचला होता, ज्यामुळे भारतीय चित्रपटांची जागतिक घोडदौड अधिक ठळक झाली आहे..याआधी मराठी चित्रपट ‘दशावतार’ मुख्य स्पर्धेसाठी निवडला गेला होता. आता २२ जानेवारीला अधिकृत नामांकनांची घोषणा होणार असून, चित्रपटसृष्टीचे लक्ष या तारखेकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.