क्रिकेटविश्वालाही कांतारा चॅप्टर 1 ची भुरळ ! केएल राहुलने केलं सिनेमाचं कौतुक, म्हणाला..

Bollywood News : जगभरातील प्रेक्षकांच्या प्रतीक्षेनंतर, होम्बळे फिल्म्स आणि ऋषभ शेट्टी यांचा 'कांतारा: चॅप्टर 1', जो 'कांतारा: अ लिजेंड' या चित्रपटाचा प्रीक्वेल आहे, गेल्या आठवड्यात चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि गाण्यांनी आधीच इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला होता, पण प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रम मोडले. जगभरातील प्रेक्षक आणि समीक्षक या चित्रपटाच्या दमदार कथानकाची, प्रभावी अभिनयाची आणि अप्रतिम दृश्यांची सतत प्रशंसा करत आहेत..संपूर्ण देशभरातील सेलिब्रिटी आणि प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते देखील या चित्रपटाच्या स्तुतीत सामील झाले आहेत. भारतीय क्रिकेटपटू केएल राहुल, जे कर्नाटकातील मंगळुरूचे आहेत, त्याने याआधीही स्पष्ट केले होते की ते 'कांतारा'चे खूप मोठे चाहते आहेत. अलीकडेच त्याने 'कांतारा: चॅप्टर 1' पाहिला आणि सोशल मीडियावर आपली प्रतिक्रिया शेअर केली. त्याने लिहिलं की हा चित्रपट कर्नाटकातील लोकांच्या श्रद्धेला अतिशय सुंदर पद्धतीने दाखवतो..चित्रपटाचे मोशन टायटल शेअर करताना केएल राहुलने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले, "आता 'कांतारा' पाहिला. पुन्हा एकदा @rishabshettyofficial ने ज्या प्रकारे जादू निर्माण केली आहे, त्याने मन जिंकलं. मनापासून बनवलेला चित्रपट, जो मंगळुरूच्या लोकांचं आणि त्यांच्या श्रद्धेचं सौंदर्यपूर्ण चित्रण करतो.".'कांतारा: चॅप्टर 1' ही होम्बळे फिल्म्सची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्सपैकी एक आहे. या चित्रपटाच्या क्रिएटिव्ह टीममध्ये म्युझिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमॅटोग्राफर अरविंद कश्यप आणि प्रॉडक्शन डिझायनर विनेश बंग्लान यांचा समावेश आहे. त्यांनी मिळून या चित्रपटाच्या नेत्रदीपक दृश्यांना आणि भावनिक कथा मांडणीला आकार दिला आहे..याशिवाय, होम्बळे फिल्म्सने 2022 मध्ये आलेल्या ब्लॉकबस्टर 'कांतारा'ची परंपरा पुढे नेत, 'कांतारा: चॅप्टर 1' साठी एक भव्य लढाईचं दृश्य तयार केले आहे, ज्यामध्ये 500 हून अधिक कुशल लढवय्ये आणि 3,000 लोक सहभागी आहेत. हे दृश्य 25 एकर क्षेत्रात, खडतर भूप्रदेशात 45-50 दिवसांत चित्रित करण्यात आले आहे, जे भारतीय सिनेमा इतिहासातील सर्वात मोठ्या सीक्वेन्सपैकी एक मानले जात आहे. .हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला जगभरात कन्नड, हिंदी, तेलुगू, मल्याळम, तमिळ, बंगाली आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेले राहूनही, हा चित्रपट विविध भाषांतील आणि भिन्न प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो.