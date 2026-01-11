इंडियन आयडल विजेत्या गायकाचं निधन, वयाच्या ४५ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

इंडियन आयडल ३ चा विजेता गायक प्रशांत तमांग याचं निधन झालं. रविवारी पहाटे दिल्लीतील घरात त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला. प्रशांतला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले पण त्यात यश आलं नाही. चित्रपट दिग्दर्शक राजेश घटानी यांनी प्रशांत तमांगचं निधन झाल्याची माहिती दिली..प्रशांत तमांग हा इंडियन आयडल ३ मध्ये विजेता बनल्यानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. गायनासह तो अभिनयाच्या क्षेत्रातही आपलं नशिब अजमावत होता. जयदीप अहलावतसोबत पाताल लोकच्या दुसऱ्या सीजनमध्ये प्रशांत खलनायक बनला होता. अभिनेता सलमान खानच्या बॅटल ऑफ गलवानमध्येही तो काम करत असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या..अवघ्या ४५ वर्षे वय असलेल्या प्रशांत तमांगच्या अकाली निधनाने चित्रपटसृष्टीला धक्का बसला आहे. त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर द्वारका इथल्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याचा उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट केलं. अरुणाचल प्रदेशात एका परफॉर्मन्सनंतर तो घरी परतला होता. त्याच्या प्रकृतीचीही काही तक्रार नव्हती असंही कुटुंबियांनी म्हटलंय..मूळचा नेपाळचा असणाऱ्या प्रशांतने अनेक हिंदी चित्रपटांसाठी गाणी गायली. चित्रपट गोरखा पलटनमध्ये त्याचं गाणं आहे. याशिवाय त्यानं अभिनय क्षेत्रातही पाऊल टाकलं होतं. पाताल लोक वेबसिरीजच्या दुसऱ्या सीजनमध्ये खलनायकाची भूमिका वठवली होती..Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून.इंडियन आयडलमध्ये प्रशांतच्या आवाजानं श्रोत्यांना भूरळ पाडली होती. तिसऱ्या हंगामाचं विजेतेपद पटकावल्यानंतर त्यानं काही म्यूझिक अल्बमध्येही काम केलं. अनेक नेपाळी आणि बंगाली गाणीही गायली होती. नेपाळी चित्रपटातही त्यानं काम केलंय. दरम्यान, अलिकडच्या काळात तो इंडस्ट्रीतून गायब झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.