इंडियन आयडल विजेत्या गायकाचं निधन, वयाच्या ४५ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Singer Prashat Tamang इंडियन आयडल ३ चा विजेता प्रशांत तमांग याचं वयाच्या ४५ व्या वर्षी निधन झालं. दिल्लीतील राहत्या घरी हृदयविकाराचा झटका आल्यानं त्याची प्राणज्योत मालवली.
Singer Prashant Tamang Dies Due To Cardiac Arrest

Esakal

सूरज यादव
Updated on

इंडियन आयडल ३ चा विजेता गायक प्रशांत तमांग याचं निधन झालं. रविवारी पहाटे दिल्लीतील घरात त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला. प्रशांतला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले पण त्यात यश आलं नाही. चित्रपट दिग्दर्शक राजेश घटानी यांनी प्रशांत तमांगचं निधन झाल्याची माहिती दिली.

