Premier

Indrani Mukherjee : इंद्राणी मुखर्जीचा ‘चित्रांगदा’ नाट्यप्रयोग पुन्हा रंगमंचावर!

Indrani Mukherjee Returns to Stage with 'Chitrangada' : अभिनेत्री, निर्माती आणि गायिका इंद्राणी मुखर्जी यांनी रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'चित्रांगदा - एक सशक्त नारी' या काव्यनाट्याच्या पुनरुज्जीवित सादरीकरणातून रंगभूमीवर पुनरागमन केले असून, या हाऊसफुल्ल प्रयोगात त्यांनी स्त्रीच्या अंतर्गत भावविश्वाचा संघर्ष प्रभावीपणे मांडला.
Indrani Mukherjee Returns to Stage with 'Chitrangada'

Indrani Mukherjee Returns to Stage with 'Chitrangada'

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रवींद्रनाथ टागोरांच्या काव्यनाट्यावर आधारित ‘चित्रांगदा - एक सशक्त नारी’ या नाट्यप्रयोगातून अभिनेत्री, निर्माती आणि गायिका इंद्राणी मुखर्जी पुन्हा एकदा रंगभूमीवर अवतरली आहे. ‘इंद्राणी मुखर्जी एंटरप्राइझ’ या तिच्या संस्थेच्या माध्यमातून ती नव्या कलावंतांना व्यासपीठ देण्याचे काम सातत्याने करत आहे. या वेळी तिच्या या पुनरुज्जीवित सादरीकरणाने मुंबईकर प्रेक्षकांची मने पुन्हा जिंकली.

Loading content, please wait...
movie
drama
dramatist
Cinemas Theatres

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com