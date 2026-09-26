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‘इन्स्पेक्टर मंजू’मध्ये लग्नाची धामधूम; सत्या-मंजूच्या लग्नाला मिळणार ज्येष्ठांचे आशीर्वाद; अंतरपाटावर उमटलं चाहत्यांचं प्रेम

NEW TWIST IN INSPECTOR MANJU SERIAL : ‘सन मराठी’वरील लोकप्रिय मालिका ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ मध्ये सत्या आणि मंजू यांच्या लग्नाची धामधूम पाहायला मिळणार आहे.
INSPECTOR MANJU

INSPECTOR MANJU

ESAKAL

Payal Naik
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‘सन मराठी’वरील लोकप्रिय मालिका ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ मध्ये सत्या आणि मंजू यांच्या लग्नाची धामधूम पाहायला मिळणार आहे. या जोडीला महाराष्ट्रातील सर्वच वयोगटातील प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळत असून, सत्या-मंजूच्या लग्नाची चाहत्यांमध्येही विशेष उत्सुकता आहे. प्रेक्षकांच्या याच प्रेमाची खास आठवण या लग्नसोहळ्यात जपली जाणार आहे. हा लग्नसोहळा येत्या २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १ व रात्री ८ वाजता पाहायला मिळणार आहे.

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