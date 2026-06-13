Inspector Manju: गावाकडच्या काकूंची सत्यावर माया; सेटवर येऊन चक्क सोन्याची वस्तू केली गिफ्ट!

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे प्रेक्षकांचे अत्यंत आवडते असतात. स्टार प्रवाह, झी मराठी या वाहिन्यांची शहरांमध्ये क्रेज असली तरी गावाकडे सगळ्यात जास्त पाहिलं जाणारं चॅनेल म्हणजे सन मराठी. सन मराठी वाहिनीवरील प्रत्येक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडीची आहे. त्यातही 'इन्स्पेक्टर मंजू' ही मालिका तर घराघरात लोकप्रिय आहेत. त्यातील मंजू आणि सत्याची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्या दोघांच्याही चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. आता 'इन्स्पेक्टर मंजू'च्या सेटवर असं काहीतरी घडलं ज्याने पुन्हा एकदा या मालिकेला प्रेक्षकांच्या प्रेमाची पावती मिळाली. .सन मराठी अवहिनीवर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय ज्यात एक काकू त्यांच्या आवडत्या सत्याला भेटायला आल्या आहेत. त्या येताना त्याच्यासाठी खूप खाऊ घेऊन येतात. त्या बाकरवडी, तिखट शेव, चॉकलेट, चिवडा आणि केळी असे बरेच पदार्थ असतात. मात्र त्यानंतर त्या त्यांच्या पिशवीतून अशी गोष्ट काढतात जी पाहून सगळेच चकीत होतात. त्या सत्यासाठी चक्क सोन्याची बाळी बनवून आणतात. मालिकेत इतर सगळ्या पुरुषांच्या कानात आहे मग माझ्या सत्याच्या कानात का काहीच नाहीये असं त्या विचारतात. मला कसं वाटत असेल ते बघून म्हणून मी ही तुझ्यासाठी बनवून आणली. तुला आवडली का असं त्या म्हणतात. .हे प्रेम पाहून सत्या म्हणजेच अभिनेता वैभव कदम भारावून जातो. त्याला काकूंना काय बोलू हेच समजत नसतं. तो निशब्द होतो. व्हिडिओ शेअर केल्यावर त्यावर नेटकऱ्यांनी कमेंट केल्या आहेत. 'सत्या प्रेक्षकांच असं प्रेम मिळायला सुद्धा भाग्य लागतं रे..... खरंच तुला ते लाभलं आहे..... एका कलाकाराला आणि काय हवं...', 'तू हे कमावलंयस', 'ही फक्त भेट नाही, तर चाहत्यांच्या प्रेमाची सुंदर पावती आहे', 'सत्या फक्त एक पात्र नाही, तर लाखो चाहत्यांच्या हृदयाची भावना आहे', 'भाव जिंकलास ..आज्जींच प्रेम बघून डोळे भरून आले' अशा कमेंट प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .तुंबाडची मंजुळा'साठी सई ताम्हणकरने किती घेतलं मानधन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.