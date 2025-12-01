काय सांगता! 'या' मराठी अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलाय क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यर? साऊथही गाजवलंय, लपूनछपून सुरू आहे सारं

बॉलिवूड आणि क्रिकेट यांचं फार जवळचं नातं आहे. अनेक क्रिकेटपटूंनी बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबत लग्नगाठ बांधलीये. झहीर खान- सागरिका घाटगे, विराट कोहली- अनुष्का शर्मा, अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. आता या नावांच्या यादीत आणखी एक नाव जोडलं जाण्याची शक्यता आहे. हा क्रिकेटपटू आहे टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू श्रेयस अय्यर. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान खेळल्या गेलेल्या वनडे सीरिजमध्ये श्रेयस नुकताच भारताचा उपकर्णधार दिसला होता. या सीरिजमध्ये त्याला गंभीर दुखापत झालेली. आता एकीकडे त्याच्या प्रकृतीच्या चर्चा सुरू आहेत तर दुसरीकडे त्याच्या डेटिंगच्या चर्चांनी जोर धरलाय. .श्रेयस एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीच्या प्रेमात असल्याचं बोललं जातंय. मराठी अभिनेत्रीसोबत त्याचं सूत जुळल्याचं सांगण्यात येतंय. रेडिटवर एका युझरने श्रेयस अय्यर एका मराठी अभिनेत्रीला डेट करत असल्याचं सांगितलं आहे. या युझरने सांगितलंय की श्रेयस गुपचूप आपलं नातं पुढे नेतोय. श्रेयस अय्यरज्या मराठी अभिनेत्रीला डेट करतोय ती अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आहे. तिचं नाव वाचून अनेकांना धक्का बसला आहे. मृणालने अनेक साऊथच्या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. सोबतच ती बॉलिवूडमध्येही झळकली आहे. तिच्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केलीये. आता तिचं नाव श्रेयस अय्यरसोबत जोडलं जातंय. .रेडिटवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टनुसार, मृणाल आणि श्रेयस गेल्या काही महिन्यांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. त्यांचं नातं आता सुरू झालंय. त्यांना सध्या तरी ही गोष्ट खाजगी ठेवायची आहे. त्यामुळे सगळं लपून छपून सुरू आहे. ,तर त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा समोर येताच, नेटकऱ्यांनी श्रेयस आणि मृणाल यांच्या जोडीला लगेचच स्विकारलंय... एवढंच काय तर, चाहत्यांनी दोघांचं नाव जोडून एक हॅशटॅग तयार केलाय. युजर्सनी #Shreyal असा खास कपल हॅशटॅग तयार केलाय..धनुषसोबत जोडलं गेलेलं नाव यापूर्वी साऊथचा सुपरस्टार धनुषसोबत मृणालचं नाव जोडलं गेलेलं. धनुष्य कायम आपल्या वेगळ्या धाटणीच्या सिनेमांमुळे चर्चेत असतो. धनुषनं थलायवा सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या मुलीशी लग्नगाठ बांधली होती. त्यानंतर ऐश्वर्या आणि धनुषनं आपल्या सुखी संसारातून काडीमोड घेत वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. पण, त्यानंतर त्याचं नाव मृणाल ठाकूरशी जोडलं गेलं होतं. मात्र आता मृणाल श्रेयस अय्यरला डेट करत असल्याचं बोललं जातंय. .आधी मुख्य अभिनेत्रीने घेतला निरोप; आता मालिकाही संपणार? दोन नव्या मालिकांसाठी जुन्या शोला डच्चू, चाहत्यांना धक्का .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.