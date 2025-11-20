Premier

स्टार प्रवाहला आणखी एक धक्का? 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिकेतून ईशा केसकरची एक्झिट? नव्या प्रोमोमुळे चर्चेला उधाण

STAR PRAVAH ACTRESS POPULAR LEAVING SHOW: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मध्ये नवीन ट्विस्ट येणार आहे. ईशा केसकर मालिका सोडणार असल्याचं बोललं जातंय.
ISHA KESKAR EXIT FROM LAXMICHYA PAVALANNI

ISHA KESKAR EXIT FROM LAXMICHYA PAVALANNI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. त्यातलीच एक गाजणारी मालिका म्हणजे 'लक्ष्मीच्या पावलांनी. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ईशा केसकर आणि अभिनेता अक्षर कोठारी या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहेत. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माणम केलं. कला आणि अद्वैत यांची जोडीही प्रेक्षकांना भावली. कलाचं स्वतःच्या हक्कांसाठी आणि चुकीच्या गोष्टींविरोधात उभं राहणं प्रेक्षकांना आवडलं. त्यामुळेच ही मालिका टीआरपी यादीत टॉप ५ मध्ये होती. मात्र आता ईशा केसकर ही मालिका सोडणार असल्याच्या चर्चा रंगल्यात. मालिकेचा नवा प्रोमो त्याला कारण ठरलाय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com