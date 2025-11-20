स्टार प्रवाहला आणखी एक धक्का? 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिकेतून ईशा केसकरची एक्झिट? नव्या प्रोमोमुळे चर्चेला उधाण

छोट्या पडद्यावरील अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. त्यातलीच एक गाजणारी मालिका म्हणजे 'लक्ष्मीच्या पावलांनी. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ईशा केसकर आणि अभिनेता अक्षर कोठारी या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहेत. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माणम केलं. कला आणि अद्वैत यांची जोडीही प्रेक्षकांना भावली. कलाचं स्वतःच्या हक्कांसाठी आणि चुकीच्या गोष्टींविरोधात उभं राहणं प्रेक्षकांना आवडलं. त्यामुळेच ही मालिका टीआरपी यादीत टॉप ५ मध्ये होती. मात्र आता ईशा केसकर ही मालिका सोडणार असल्याच्या चर्चा रंगल्यात. मालिकेचा नवा प्रोमो त्याला कारण ठरलाय. .'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेच्या २१ नोव्हेंबरच्या भागात मोठा ट्विस्ट येणार आहे. कलाला राहुल आणि रोहिणी यांच्याबद्दल सत्य समजल्याने ती अद्वैतला ते सांगण्यासाठी जाणार आहे. मात्र रस्त्यातच तिचा अपघात होणार आहे. अशावेळी तिला वाचवण्यासाठी सुकन्या या पात्राची एन्ट्री होते. ही सुकन्या नेमकी कोण आहे, तिचं चांदेकरांशी नेमकं काय कनेक्शन आणि ती कलाचा जीव का वाचवते, या प्रश्नांची उत्तरं पुढच्या भागात मिळतीलच मात्र सुकन्याच्याला हृदयाचा त्रास आहे. स्वतःच्या हृदयात दुखत असूनही ती कलाला वाचवते. मात्र आता प्रेक्षकांनी यापुढची स्टोरी स्वतःचं सांगितलीये. .कलाचा अपघात झाल्यामुळे ती मरेल आणि सुकन्याच्या हृदयाला प्रॉब्लेम असल्याने मारताना स्वतःचं हृदय तिला देईल. मग अद्वैत आणि सुकन्या यांची लव्हस्टोरी सुरू होईल, असा अंदाज प्रेक्षकांनी लावलाय. मालिकेत सुकन्याच्या भूमिकेत अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकर झळकणार आहे. या नव्या एन्ट्रीनंतर अशीही चर्चा रंगली आहे की, कला म्हणजेच ईशा केसकर ही मालिका सोडणार असून नक्षत्रा तिच्या जागी नायिका म्हणून आली आहे. मालिकेत अद्वैतची आई सरोज चांदेकर यांची भूमिका साकारणाऱ्या पल्लवी पटवर्धन यांचाही एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात त्या मालिकेत नवं वळण येतंय आणि त्यात नवीन व्यक्ती मालिकेत येतेय. तर तिच्यावरही प्रेक्षकांनी प्रेम करावं अशी विनंती करताना दिसतायत. .यापूर्वीही मालिकेतील काही कलाकार रिप्लेस झाले होते. मात्र त्यांच्यावेळी वाहिनीने असे व्हिडिओ शेअर केले नव्हते. आता नव्या पात्रासाठी वाहिनी इतकी मेहनत का घेतेय याबद्दलही चाहत्यांच्या मनात शंका आहे. त्यामुळे खरंच ईशा आता मालिका सोडणार या चर्चा खऱ्या की खोट्या याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. .आठवीतली ती अन् इंजिनिअरिंगला असलेला तो; खिडकी ठरली मध्यस्थी, घरच्यांना कळलं तेव्हा... वैशाली सामंतची लव्हस्टोरी माहितीये?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.