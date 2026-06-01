'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मालिका खरंच बंद होणार का? अमोल कोल्हेंनी सांगितलं सत्य; म्हणाले, 'काही लोकांनी...'

स्टार प्रवाह वाहिनीवर सध्या नवीन मालिकांचा बोलबाला आहे. मात्र त्यासाठी काही जुन्या मालिका बंद करण्यात येतायत. ज्या मालिकांच्या कथा संपून पूर्ण चोथा झालाय अशा मालिका पाणी टाकून टाकून चालवल्या जातायत. मात्र ज्या मालिका खरंच प्रेक्षकांच्या आयुष्यात काहीतरी बदल घडवून आणू शकतात अशा मालिका मात्र बहिणीकडून बंद करण्यात येतायत. शीच एक मालिका म्हणजे 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'. स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते, समाजातील जातिभेदाला आव्हान देणा, अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध ठाम उभे राहणाऱ्या फुले दाम्पत्याची कथा स्टार प्रवाहवर दाखवण्यात येत होती. मात्र आता ही मालिका बंद करण्यात येत आहे. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी स्वतः याबद्दल सांगितलं आहे. .मुंटाला दिलेल्या मुलाखतीत अमोल कोल्हे म्हणाले, 'मालिका १४ जूनला बंद होतेय. संपवण्याचा निर्णय वाहिनीचा आहे. मालिकेला लागणारा खर्च आणि महसूल यांचं गणित जुळत नसल्याचं कारण मला सांगण्यात आलं. मालिकेत आता सुरू असलेल्या कालखंडापर्यंत गोष्ट करायची असंही अधिकृतरीत्या सांगण्यात आलंय; पण खरं तर तिथून गोष्ट सुरू होते. एकीकडे आपण महात्मा फुले यांचं द्विजन्मशताब्दी वर्ष साजरं करतोय. पण त्याच वेळी शिक्षण क्षेत्रात महान कार्य केलेल्या फुले दाम्पत्यावरील मालिका अवघ्या १५२ भागांमध्ये संपतेय, हे दुर्दैव आहे. पण त्यांची गोष्ट थांबणार नाही. फक्त स्टार प्रवाहवरची मालिका संपतेय, मात्र तो विषय संपलेला नाही. त्यामुळे लवकरच त्यांची गोष्ट वेगळ्या मंचावर पाहायला मिळेल. आताच्या मालिकेतला किमान ९० टक्के संच तोच असेल.' .ते पुढे म्हणाले, 'मालिकेसाठी वाहिनीचे सतीश राजवाडे, कौस्तुभ बेडेकर, अभिजीत खाडे या सगळ्यांनी फुले दाम्पत्यावर मालिका यावी यासाठी खूप सहकार्य केलं. किंबहुना त्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला होता. पण त्यांच्याही वर असणाऱ्यांची विचारप्रणाली नेमकी काय आहे, हे आपल्याला सांगता येत नाही, असंही अमोल कोल्हे यांनी आवर्जून नमूद केलं अनेकदा मालिका संपवण्यामागे टीआरपीचं कारण पुढे केलं जातं. 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेचाही टीआरपी फारसा नव्हता, असं बोललं जात होतं. 'ज्या मालिकांना टीआरपीविषयी अमोल टीआरपीच्या मोजपट्टीत बसवलं जातं, त्याची 'अर्कायवाल व्हॅल्यु' माणजे त्याच्या भविष्यातील जतन मूल्याचा विचारच केला जात नाही.'.कोल्हे पुढे म्हणाले, ' 'राजा शिवछत्रपती' ही मालिका आज एका वेगळ्या वाहिनीवर दाखवली जातेय. 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिका अनेक भाषांमध्ये डब झाली. म्हणजे जतन मूल्याला सोयीनं लपवून ठेवलं जातं आणि फक्त टीआरपीचा बागुलबुवा पुढे केला जातो. वाहिनीच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सकाळी दाखवल्या जाणाऱ्या मालिकेचा नवीन भाग बरेच प्रेक्षक पाहतात. पण संध्याकाळी टीव्हीवर प्रसारित होणाऱ्या भागाचाच टीआरपी मोजला जातो. अॅपवर मालिका बघणं हे टीआरपीमध्ये अद्याप मोजलं जात नाही. त्यामुळे टीआरपीचं कारण हे माझ्या मते अर्धसत्य आहे. एकीकडे महात्मा फुले साजरी करायची आणि फक्त यांची दोनशेवी जयंती पुतळ्यांना हार घालायचे. त्यांची प्रतीके आम्ही जागवायचीच नाहीत का? माणूस म्हणून या सगळ्याचा त्रास होतो.'