लग्नाआधीच मृणाल ठाकूर गरोदर? अभिनेत्रीचा बेबी बंपसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल; सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण

मराठीनंतर बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टी गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल ठाकूर कायमच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. तिचा 'सीता रामम' हा चित्रपट प्रचंड गाजला. त्यानंतर आलेल्या 'हाय नन्ना'ने देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तिच्या हृतिक रोशनच्या 'सुपर ३०' मधील अभिनयाचं देखील प्रचंड कौतुक झा. तिच्या चित्रपटांसोबत ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असते. अशातच आता मृणालचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात मृणाल बेबी बंपसह दिसतेय. जे पाहून सगळेच चकीत झालेत. .गेल्या काही दिवसांपासून मृणाल आणि दाक्षिणात्य सुपरस्टार धनुष यांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्यात. ते लग्नही करणार आहेत अशा अफवा पसरल्या आहेत. मात्र या चर्चा कितपत खऱ्या आहेत हे स्पष्ट झालेलं नाही. अशातच तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडिओमध्ये मृणाल गुलाबी ड्रेसमध्ये दिसतेय. तिचं बेबी बंपदेखील दिसत आहे. त्यामुळे मृणाल प्रेग्नेंट आहे का असे प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत. अनेकांनी आपले तर्क लावत याचा संबंध धनुषसोबत जोडलंय. .मात्र सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय ज्यात सत्य समोर आलंय. व्हायरल झालेला व्हिडिओ खरा नसून शुटिंगदरम्यानचा आहे. मृणाल ठाकूर आणि अभिनेता वरुण धवन हे दोघे 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटाचं शूटिंग करत होते त्या शुटिंगदरम्यानचा हा व्हिडिओ आहे. चित्रपटातील भूमिकेसाठी मृणालने बेबी बंपचा लूक केला होता. त्यामुळे ती प्रेग्नंट असल्याचा अनेकांचा समज झाला. मात्र हे खरं नाहीये. यासोबतच मृणालचा एक अहिराणी भाषा बोलतानाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल होतोय. ज्यात ती खूप सुरेख अहिराणी बोलताना दिसतेय.