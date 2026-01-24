अर्रर्रर्र! 'बिग बॉस मराठीच्या घरात सागर कारंडे तंबाखू मळत होता? डीपी दादांनी व्हिडिओ दाखवत केली पोलखोल

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'बिग बॉस मराठी ६' सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. यावेळेस घरात १७ स्पर्धक आले आहेत. पहिल्या दोन आठवड्यात घरात चांगलाच राडा पाहायला मिळालाय. सगळे स्पर्धक एकमेकांशी भिडताना दिसले. कधी तोंडाने तर शक्तीने. भाऊच्या धक्क्यावर या सगळ्यांची शाळा घेण्यात आली. घरात हे स्पर्धक काय काय करतात या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड होत असतात. अशातच आता 'बिग बॉस'च्या घरातला एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय जो पाहून सगळेच चकीत झालेत. या व्हिडिओमध्ये चक्क सागर कारंडे तंबाखू खाताना दिसतोय. .'बिग बॉस मराठी ५' चे स्पर्धक प्रेक्षकांचे लाडके डीपी दादा म्हणजेच धनंजय पवार यांनी हा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये सागर कारंडे बिग बॉसच्या घरात बाथरुम एरियामध्ये आहे. व्हिडीओमध्ये तो सुरुवातीला पाठमोरा उभा आहे. त्याच्या हातात काही तरी असल्याचं दिसतंय. तो ती गोष्ट तंबाखू मळतो तसा मळताना दिसतोय. व्हिडीओमध्ये पुढे सागर कारंडे आरशासमोर उभा आहे. त्याच्या हातात काही तरी असल्याचं पुन्हा आरशात दिसतंय. त्यानंतर कोणीतरी येतं आणि सागर वळतो. हातात जे आहे ते लपवण्यासाठी तो मूठ बंद करतो. त्यानंतर हात मागे घेतो.. हा व्हिडिओ शेअर करत डीपी दादा म्हणाले, 'मी एक व्हिडीओ दाखवतो फक्त बघा. मला फक्त डाऊट आहे. सागर दादा इथे काय करत आहेत ते कळत नाहीये. तंबाखू खाणारा माणूस जे करतो ते सगळं ते इथे करताना दिसताय. वैष्णव म्हणून एक मुलगा आहे. त्याच्या आयडीवरचा व्हिडीओ मला सहज कोणीतरी शेअर केला आणि मी बघितलं. म्हटलं त्यातलं क्रॉप करून घ्यावं. मस्त शोधून काढलाय. फक्त मला डाऊट आहे. खरं खोटं तुमचं तुम्ही शोधून काढा. माझा काय संबंध नाही त्याच्यात. तुमचं तुम्ही बघा. जब्बा. सागर भाऊ मळ तू डबल.' त्यानंतर ते हसू लागतात. .आता हा व्हिडिओ खरा की खोटा याबद्दल माहीती समोर आलेली नाही मात्र प्रेक्षक सागर कारंडेची कृती पाहून हसताना दिसतायत. .तू तिथे मीचा टॅग पण हर्षदा खानविलकर अन् संजय जाधव यांनी खरंच लग्न केलंय? काय आहे त्यांच्या नात्याचं सत्य? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.