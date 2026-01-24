Premier

अर्रर्रर्र! 'बिग बॉस मराठीच्या घरात सागर कारंडे तंबाखू मळत होता? डीपी दादांनी व्हिडिओ दाखवत केली पोलखोल

SAGARA KARNDE EATING TABACCO: डीपी दादांनी 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरातला एक व्हिडिओ दाखवलाय त्यात चक्क सागर कारंडे तंबाखू मळताना दिसतोय.
bigg boss marathi 6

bigg boss marathi 6

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'बिग बॉस मराठी ६' सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. यावेळेस घरात १७ स्पर्धक आले आहेत. पहिल्या दोन आठवड्यात घरात चांगलाच राडा पाहायला मिळालाय. सगळे स्पर्धक एकमेकांशी भिडताना दिसले. कधी तोंडाने तर शक्तीने. भाऊच्या धक्क्यावर या सगळ्यांची शाळा घेण्यात आली. घरात हे स्पर्धक काय काय करतात या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड होत असतात. अशातच आता 'बिग बॉस'च्या घरातला एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय जो पाहून सगळेच चकीत झालेत. या व्हिडिओमध्ये चक्क सागर कारंडे तंबाखू खाताना दिसतोय.

