राहुल मोदीशी लग्न करणार श्रद्धा कपूर? मावशी तेजस्विनी कोल्हापुरेने दिली पहिली प्रतिक्रिया, हसल्या आणि म्हणाल्या

बॉलिवूड अभिनेते शक्ती कपूर यांची मुलगी आणि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील सार्वधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. चाहते तिला चित्रपटात पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. गेल्या काही महिन्यांपासून श्रद्धाच्या वैयक्तिक आयुष्याचीदेखील चांगलीच चर्चा रंगलीये. खऱ्या आयुष्यात ती लोकप्रिय पटकथालेखक राहुल मोदीला डेट करत आहे. त्यांचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. लवकरच ते दोघे लग्न करणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. आता याबद्दल श्रद्धाची मावशी तेजस्विनी कोल्हापुरे यांना विचारणा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी काय उत्तर दिलंय ते पाहूया. .बॉलिवूड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे या श्रद्धा कपूरच्या मावशी आहेत. सोबतच तिला आणखी एक मावशी आहे जिचं नाव तेजस्विनी कोल्हापुरे. तेजस्विनी यांनी नुकतीच फ्री प्रेस जर्नलला मुलाखत दिली. यात त्यांना श्रद्धा राहुलशी लग्न करणार आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्या हसल्या आणि म्हणाल्या, 'खरंच का? मला त्याविषयी काहीच माहिती नाही, कसलीच कल्पना नाही.' त्यानंतर त्यांनी श्रद्धाच्या अभिनयाबद्दल आणि तिच्या कामगिरीबद्दल भाष्य केलं. .त्या म्हणाल्या, 'अर्थातच, ही खूप चांगली भावना आहे. मला वाटतं की प्रत्येकाने कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्यासाठी योगदान दिलं आहे. पद्मिनी त्यात पहिली होती. पद्मिनीला ज्या प्रकारचं स्टारडम मिळालं, तो काळच वेगळा होता. त्याची तुलना आताच्या काळाशी करता येणार नाही. अर्थातच श्रद्धाने हा वारसा पुढे नेला आहे. ज्या प्रकारे कुटुंबाचं नाव पुढे नेलं जात आहे, त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे.' एकूणच श्रद्धाच्या लग्नाबद्दल आपल्याला काहीही ठाऊक नाही असं त्या म्हणालात. .श्रद्धा आणि राहुल २०२४ पासून एकेमेकांना डेट करत आहेत. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांच्या साखरपुड्यालाही दोघांनी एकत्र हजेरी लावली होती. 2024 मध्ये श्रद्धाने राहुलसोबत फोटोसुद्धा शेअर केला होता. नंतर बऱ्याच रिपोर्ट्समध्ये त्यांचं ब्रेकअप झाल्याचंही म्हटलं गेलं. परंतु 2025 मध्ये पुन्हा त्यांना एकत्र पाहिलं गेलं. . राहुल हा श्रद्धापेक्षा वयाने लहान असल्याचं कळतंय. त्याचं वय 35 वर्षे असून श्रद्धा कपूर ही 38 वर्षांची आहे..