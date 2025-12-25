आलिया, अनन्या पेक्षाही जास्त मानधन घेते श्रद्धा कपूर; मुलीबद्दल शक्ती कपूर बोलले ते खरं आहे का? हे आहे सत्य

Bollywood News: बॉलिवूडमध्ये अनेक लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत. त्यांच्या कामावर आणि त्यांच्या लोकप्रियतेवर या कलाकारांचं मानधन ठरतं. या अभिनेत्रींच्या यादीत आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर यांचा समावेश होतो. आलिया भट्ट हिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. सोबतच श्रद्धादेखील चाहत्यांची लाडकी अभिनेत्री आहे. मात्र श्रद्धा कपूरचे वडील शक्ती कपूर यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलंय ज्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्यात. श्रद्धा इतर अभिनेत्रींपेक्षा जास्त मानधन घेत असल्याचं ते म्हणालेत. पण या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे? .नुकतीच शक्ती कपूर यांनी द पावरफूल ह्युमन्सला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ते श्रद्धाच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल बोलले. ते म्हणाले, 'श्रद्धा सिनेमे कमी करते. पण जे काही करते ते बेस्ट करते. श्रद्धा वर्षातून एक किंवा दोनच सिनेमे करते. पण ती आलिया भट आणि अनन्या पांडेपेक्षा जास्त पैसे घेते. श्रद्धा खूप हट्टी आहे. तिला जे हवं तेच ती करते. ती तिचे स्वत:चे नियम फॉलो करते. आमच्या बापलेकीत चांगलं बॉण्डिंग आहे. कधी आम्ही भांडतो. कधी आम्ही एकत्र सुट्टीवर जातो. तर कधी आमच्यात सिनेमावर चर्चा होते. मला तिच्यावर गर्व आहे. ती एक चांगली अभिनेत्री आहे.'.श्रद्धा किती घेते मानधन?मानधनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आलियाने आजवर २०हुन जास्त चित्रपट केलेत. तर श्रद्धाने १८ चित्रपटात काम केलंय. तर २०१९ मध्ये बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या अनन्या पांडेनं १२हून अधिक चित्रपटांत काम केलं आहे. ‘टाइम्स नाऊ’च्या वृत्तानुसार श्रद्धा कपूर एका चित्रपटासाठी १५ कोटी रुपये इतकं मानधन आकारते. मात्र 'स्त्री २' साठी तिने १८ कोटी रुपये घेतले होते. तर चित्रपटाला होणाऱ्या नफ्यातही तिचा हिस्सा होता असं म्हटलं जातं. तर दुसरीकडे आलिया भट्ट एका चित्रपटासाठी १० ते १२ कोटी इतकं मानधन घेते. अनन्या पांडे एका चित्रपटासाठी पाच कोटी रुपये मानधन घेते. त्यामुळे शक्ती कपूर यांनी सांगितलेली ही माहिती खरी आहे. .एखादी मुलगी फुल फिगर्ड आहे ती... नवरात्रीतल्या बोल्ड फोटोशूटवर अक्षया नाईकची सडेतोड प्रतिक्रिया; ट्रोलर्सना म्हणाली- \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.