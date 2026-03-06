वयाच्या ६६ व्या वर्षी नीना गुप्ता गरोदर? रश्मिका- विजयच्या लग्नातील व्हिडिओमुळे चर्चेला उधाण; साडीमध्ये स्पष्ट दिसतंय पोट

बॉलिवूडच्या बेधडक आणि बिनधास्त अभिनेत्रींच्या यादीत एका अभिनेत्रीचा समावेश होतो त्या म्हणजे नीना गुप्ता. नीना कायमचा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चर्चेत असतात. नीना यांनी आजवर असे काही निर्णय घेतले ज्यामुळे पाहणारे चकीत झाले. असाच एक निर्णय होता मसाबाच्या जन्माचा आणि दुसरा निर्णय होता पन्नाशीत लग्न करण्याचा. स्त्रियांसाठीच्या सगळ्या अटी, बंधनं तोडून त्यांनी स्वतःचं अस्तिव दाखवून दिलं. त्यांनी स्वतःच्या विचारांना जपत निर्णय घेतले. आता नीना पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे रश्मिका आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नातील व्हायरल व्हिडिओ. या व्हिडिओमुळे त्या गरोदर असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय. .नीना या कायमच त्यांचे नवनवीन फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. नुकताच दाक्षिणात्य अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांनी लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या रिसेप्शनला नीना यांनी त्यांच्या पतीसोबत हजेरी लावलेली. त्यांच्या रूपाने अनेकांना मोहिनी घातली. ६६ वर्षांच्या नीना यांनी ऑफ व्हाइट रंगाची साडी आणि डीझायनर ब्लाउज घातलेला. गळ्यात मोठा चोकर घातलेल्या नीना यांनी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र नेटकऱ्यांची नजर अटकली ती त्यांच्या पोटावर. .नीना यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात त्या साडीमध्ये पोज देताना दिसतायत. त्यांनी मुलगी मसाबा हिच्या ब्रँडची साडी नेसली आहे. मात्र यात त्यांचं पोट दिसत आहे. त्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये भलत्याच चर्चा रंगल्यात. त्या गरोदर आहेत का असा प्रश्न आता नेटकरी विचारताना दिसतायत. त्यांना बाळ होणार आहे का? त्या आई होणार आहेत का? त्यांचं आयुष्य आहे, ही त्यांची निवड आहे, असं म्हणत चाहत्यांनी त्यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. .प्रेक्षक ज्याची वाट पाहत होते तेच घडणार; समोर येणार प्रिया तन्वी नसण्याचं सत्य; 'ठरलं तर मग'मध्ये मोठा ट्विस्ट! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.