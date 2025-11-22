मी उशिरा झालेलं बाळ... इशा केसकरने सांगितला बालपणीचा कटू अनुभव; 'सहा महिन्याची असल्यापासून मी पाळणाघरात...'

'बानू' बनून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी लोकप्रिय अभिनेत्री ईशा केसकर मोठ्या पडद्यावरही झळकलीये. तिने 'जय मल्हार', 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकांमधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. ती 'सरला एक कोटी' साठी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. ईशाने गुरुनाथची शनाया म्हणूनही प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. नुकतीच ती 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकेत दिसली. तिने अचानक या मालिकेतून एक्झिट घेतली. मात्र ईशाचं बालपण इतरांसारखं नव्हतं. तिचा सांभाळ तिच्या आई-वडिलांनी केलाच नाही. सहाव्या महिन्यापासून ती पाळणाघरट वाढलीये असं तिने एका मुलाखतीत सांगितलेलं. .ईशाने संपूर्ण स्वराज या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिलेली. यात ती म्हणाली, 'माझ्या वडिलांचं वाचन खूप होतं. ते देवाधर्माचं काही करायचे नाही पण वाचायचे खूप. त्यांनी फार लवकर हे स्वीकारलं की मी माझ्या घराचा आर्थिक दृष्ट्या सांभाळ नाही करू शकत तर मी माझं घर सांभाळतो. हे फार घरात नाही होत. मग त्यांनी माझा सांभाळ करण्याची जबाबदारी घेतली. मी माझ्या आईवडिलांना उशिरा झालेलं अपघाती बाळ आहे. जेव्हा मी १० वर्षाची होती तेव्हा माझे वडील ५० वर्षाचे होते. त्यांच्यापैकी कुणीही चांगलं शिकलेलं नव्हतं. पदवीधर होते आणि त्यावर काम करत होते. आईने पुढे स्वतःच्या करिअरमध्ये चांगली संधी मिळवली.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण बाबांना तसं काहीच नव्हतं. त्यामुळे त्यांना घरी राहावं लागलं. आईचं काम चांगलं होतं. तिला चांगले पैसे मिळत होते. मग बाबा म्हणाले मी घरी थांबतो पण हे सगळं मी १३ वर्षाची झाल्यानंतर. तोपर्यंत मी पाळणाघरात वाढले. म्हणजे मी सहा महिन्याची होते तेव्हापासून पाळणाघरात वाढले. 'म्हणजे माझा सांभाळ आई- वडिलांनी नाही केला कधीच. मी पांघरुणात असायची तेव्हाच ते मला पांघरुणात गुंडाळून पाळणाघरात सोडायचे. माझे डोळे तिथेच उघडायचे. तिथेच ब्रश, सगळंच.तिथूनच शाळेत जायचे. मग मला वयाच्या २- ३ वर्षाची असल्यापासून स्वतःची कामं स्वतः करायची सवय झाली. बालवाडीपासून मुली वयात येईपर्यंत, जो पर्यंत पाळणाघरात राहायला परवानगी असते तोपर्यंत मी तिथेच वाढले.'.'त्यानंतर माझं पाळणाघर बंद झालं आणि मग माझ्या वडिलांनी रिटायरमेंट घेतली. मग त्यांनी माझी काळजी घेतली. पूर्ण जेवायला घालण्यापासून, अभ्यास घेण्यापासून जे एक आई करते ते माझ्या वडिलांनी केलं. आणि त्यांना सगळा त्रास झालेला मी बघितलेला आहे. म्हणजे तो जो पुरुषाचा इगो असतो. बायको कमावतेय, मी घर संभाळतोय. त्यांचं मन दुखावलेलं, त्यावरून त्यांची झालेली भांडणं मी पाहिली आहेत. जे सगळ्यांच्या घरात होतं तेच आहे हे.' या मुलाखतीत तिने भावाबद्दलही सांगितलेलं. .'चिमणी पाखरं' चित्रपटातील अपंग मुलगा विजू आठवतोय? आता झालाय मोठा कलाकार, पाहून वाटेल आश्चर्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.