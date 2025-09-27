Movie Review : होमबाऊंड - ग्रामीण जीवनातील वास्तववादी परिस्थितीचे प्रतिबिंब

Entertainment News : निर्माता करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शनने आतापर्यंत विविध विषयांवरील चित्रपट बनविले आहेत. त्याच्या काही चित्रपटांनी चांगला व्यवसायही केला आहे. आता याच प्रोडक्शन हाऊसचा 'होमबाऊंड' हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. . या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतातर्फे ऑस्करची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून या चित्रपटाची नुकतीच निवड झाली आहे. तब्बल चोवीस चित्रपटांना टक्कर देऊन हा चित्रपट निवडला गेला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिक लागलेली होती आणि हा चित्रपट आपल्या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण करणारा आहे..एका संवेदनशील आणि गंभीर अशा विषयावर भाष्य करणारा चित्रपट दिग्दर्शक नीरज घायवान यांनी बनविला आहे. धर्मा-धर्मातील तेढ, जातीव्यवस्थेमुळे होतकरू आणि हुशार मुलांवर होणारा अन्याय, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, कोरोना काळात गोरगरीब यांच्यावर ओढवलेली भयानक परिस्थिती, त्यांना या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, आर्थिक ओढाताण आणि एकूणच सांगायचे झाले तर ग्रामीण जीवनातील वास्तववादी परिस्थितीचे प्रतिबिंब या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळते..ही कथा उत्तर प्रदेशातील एका छोट्याशा गावात घडणारी आहे. शोएब (ईशान खट्टर) आणि चंदन (विशाल जेठवा) हे दोघे बालपणीचे जीवलग मित्र असतात. विशाल हा दलित समाजातील होतकरू तरुण असतो तर शोएब हा मुस्लिम जमातीतील तरुण असतो. दोघांच्याही घरची परिस्थिती हलाखीची असते. त्यातच समाजातील जातीव्यवस्थेमुळे त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो. दोघांनाही आपण पोलिस खात्यामध्ये भरती व्हावे असे वाटत असते. त्याबाबतचे ते स्वप्न पाहात असतात, कारण सरकारी नोकरी लागल्यानंतर आपण जातीयवादातून मुक्त होऊ असे त्यांना वाटत असते. .दरम्यान या प्रवासामधे त्यांची भेट सुधा (जान्हवी कपूर) हिच्याशी होते. सुधा ही दलित वर्गातील तरुणी असते आणि उच्च शिक्षण घेऊन जातीवादाच्या ओझ्यातून स्वतःला मुक्त करण्याचे ती स्वप्ने पाहात असते. तिची आणि चंदनची गाढ मैत्री असते आणि ती चंदनला शिक्षणाचे महत्त्व वारंवार पटवून देत असते. परंतु चंदन आणि शोएब यांचे पोलिस खात्यामध्ये भरती व्हावे असे स्वप्न असते आणि ते दोघेही परीक्षा देतात. त्या परीक्षेत चंदन उत्तीर्ण होतो. त्यामुळे शोएब आणि त्याच्यामध्ये काहीशी वादाची ठिणगी पडते. त्यानंतर परिस्थिती वेगळी निर्माण होते आणि कथानकाला वेगळी कलाटणी मिळते..दिग्दर्शक निरज घायवान यांनी या चित्रपटामध्ये जातीयवाद, आर्थिक आणि सामाजिक विषमता, मैत्री, संघर्ष, प्रेम, स्वप्ने आणि ती पूर्ण करण्यासाठी समाजातील अटींचा आणि नियमांचा होणारा त्रास तसेच त्याकरिता करावी लागणारी मेहनत या सगळ्या बाबी पडद्यावर उत्तमरीत्या मांडल्या आहेत. त्यामुळे चित्रपट आपल्याला चांगलाच गुंतवून ठेवणारा झाला आहे. तसेच मन हेलावून टाकणारा आहे. काही दृश्ये अशी आहेत की ती पाहताना आपण नक्कीच भावनाविवश होतो. हा चित्रपट कधी हसवितो, कधी रडवितो तर कधी आपल्या सामाजिक जाणिवा जागृत करतो. .कलाकारांच्या अभिनयाबाबत बोलायचे झाले तर ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर या तिन्ही कलाकारांनी सुंदर अभिनय केला आहे. अन्य कलाकारांनीदेखील तितकीच मोलाची साथ दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांनी या चित्रपटामध्ये मोठी कामगिरी केली आहे. शोएब आणि चंदन कुमार या व्यक्तिरेखांना त्यांनी आपल्या कसदार अभिनयाने चार चांद लावलेले आहेत. दोघांमधील मैत्री, घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे त्यांना करावी लागणारी ओढाताण तसेच डोळ्यामध्ये असणारे स्वप्न वगैरे बाबी त्यांनी पडद्यावर उत्तम रेखाटल्या आहेत. दोघांचीही केमिस्ट्री ऑनस्क्रीन चांगली खुललेली आहे..या संवेदनशील या कथानकाला उत्तम पार्श्वसंगीताची जोड लाभलेली आहे. त्यामुळे चित्रपट अधिक उठावदार झाला आहे. चित्रपटाचा पूर्वार्ध दिग्दर्शकाने कथानक फुलविण्यात घेतला आहे तर उत्तरार्धात कथानक अधिक वेगवान झाले आहे. त्यामुळे चित्रपट खिळवून ठेवणारा झाला आहे. चित्रपटामध्ये संगीताची कमतरता भासत असली तरी कथानकातील मानवतेचा धागा चांगलाच गुंफलेला असल्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारा झाला आहे..प्रतीक शाह या सिनेमॅटोग्राफरने ग्रामीण भागातील जनजीवन आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये असे काही बंदिस्त केले आहे की आपण ते पाहण्यामध्ये तल्लीन होऊन जातो. 'मसान'फेम दिग्दर्शक नीरज घायवान यांनी एक भावनिक आणि समाजमन जागृत करणारा चित्रपट आणलेला आहे. ग्रामीण भागातील वास्तववादी परिस्थितीचे प्रतिबिंब या चित्रपटामध्ये आहे..दादासाहेब फाळके फिल्मसिटीमध्ये ३६०-डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.