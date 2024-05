शाहिद-अमृताच्या गाजलेल्या 'इष्क-विष्क'चा येतोय सिक्वेल ? पहिल्या लूक पोस्टरने वेधलं लक्ष

अभिनेता रोहित सराफ, अभिनेत्री पश्मिना रोशन, अभिनेता जिब्रान खान आणि अभिनेत्री नायला गरेवाल यांची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. "Re-directing you to the official season of #PyaarKaSecondRound ➡❤⬅#IshqVishkRebound" असं कॅप्शन या पोस्टरला देण्यात आलं असून चारही कलाकारांचा वेस्टर्न लूक या पोस्टरवर पाहायला मिळतोय. कलाकारांच्या लूकवरून पुन्हा एकदा कॉलेजमधील क्युट लव्हस्टोरी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार असल्याचा अंदाज येतोय.