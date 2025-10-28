Premier

Video : ईश्वरी करणार राकेशचा अर्णवच्या खुनाचा प्लॅन फेल; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "सगळे मठ्ठ आहात का ?"

Star Marathi Tu Hi Re Maza Mitwa Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत ईश्वरी अर्णवचा जीव वाचवणार आहे. पण मालिकेच्या कथानकामुळे प्रेक्षक काहीसे चिडले आहेत.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहच्या सध्याच्या टॉपच्या मालिकांपैकी एक असलेली मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. अर्णव, ईश्वरीची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. अर्णव-ईश्वरीचं लग्न झाल्यामुळे प्रेक्षक खुश आहेत पण मालिकेतील सध्याच्या कथानकामुळे ते काहीसे नाराज झाले आहेत.

