Video : ईश्वरी करणार राकेशचा अर्णवच्या खुनाचा प्लॅन फेल; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "सगळे मठ्ठ आहात का ?"

स्टार प्रवाहच्या सध्याच्या टॉपच्या मालिकांपैकी एक असलेली मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. अर्णव, ईश्वरीची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना आवडते. अर्णव-ईश्वरीचं लग्न झाल्यामुळे प्रेक्षक खुश आहेत पण मालिकेतील सध्याच्या कथानकामुळे ते काहीसे नाराज झाले आहेत. .मालिकेत ईश्वरीला मिळवण्यासाठी राकेश वाटेल त्या थराला जातोय. काहीही करून ईश्वरीला मिळवण्याचा डाव त्याने रचला आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. काय घडलं आहे मालिकेत जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, राकेश एका बाईला पैसे देतो आणि तिला जेवण बनवण्याच्या निमित्ताने यायचं आणि अर्णवला कापून जायचं असं सांगतो. अर्णवचा आता मृत्यू होणार म्हणून तो खुश असतो. दुसऱ्या दिवशी अर्णव जिथे जेवण बनत असतं त्या ठिकाणी जातो तेव्हा एक बाई त्याच्यावर कोयत्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न करते. तेव्हाच ईश्वरी येते आणि त्या बाईला मारते. अर्णवच्या मदतीने ती त्या सगळ्या बायकांना जखमी करते. अर्णव तिचं कौतुक करतो पण अर्णववर हल्ला कुणी केला असेल असा तिला प्रश्न पडतो. .प्रोमो पाहून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. "अरे हा माणूस दिवसा ढवळ्या ह्या अर्णव आणि ईश्वरीला वाट्टेल तसा बोलतो, धमक्या देतो. ही दोघे मठ्ठ ह्या पैकी एकही गोष्ट mobile वर shoot का करत नाहीत. रेकॉर्ड का करत नाहीत? आपण 2025 मध्ये राहतो आहोत. 1925 मध्ये नाही. ","आता तरी त्या राकेशची कारस्थानं उघड करा","अरे पण हे लोक त्या अंजलीला का सांगत नाहीये. ती पण इतकी वेडी आहे की तिला समोर घडत असलेलं कधीच दिसत नाही." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्णववर हल्ला करण्यामागे राकेशचा हात आहे हे ईश्वरीला समजणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा दररोज रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.