बाई हा काय प्रकार? १०० वेळा 'जब वी मेट' बघणाऱ्यांच्याही लक्षात आली नसेल चित्रपटातली ती चूक; शेवटच्या गाण्यात...

बॉलिवूडमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्रपट बनत असतात. वेगवेगळे विषय आणि वेगवेगळ्या गोष्टी त्यातून सांगितल्या जातात. कधी भयपट तर कधी प्रेमकथा यातून दिग्दर्शक प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या गोष्टी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. असाच एक लोकप्रिय चित्रपट जो २००७ साली प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. या चित्रपटाने तरुणाईच्या मनावर गारुड घातलं होतं. हिंदी रोमँटिक कॉमेडी ड्रामा असलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. यात शाहिद कपूर आणि करीना कपूर मुख्य भूमिकेत होते. हा चित्रपट म्हणजे 'जब वी मेट'. मात्र या चित्रपटात शेवटच्या गाण्यात एक कधीही न पाहिलेली गोष्ट दाखवण्यात आली. जी कदाचित प्रेक्षकांनी नीट पाहिलीच नाही. .काय होती कथा? आदित्य कश्यप हा एक श्रीमंत उद्योगपती असतो, जो प्रेम आणि आयुष्यात निराश झालेला असतो. वैतागून तो आपल्या कामातून ब्रेक घेऊन एका ट्रेनमध्ये चढतो. त्याच ट्रेनमध्ये त्याची भेट गीत ढिल्लन नावाच्या एका अत्यंत उत्साही, बडबड्या आणि मनमोकळ्या पंजाबी मुलीशी होते. गीतला तिच्या प्रियकरासोबत पळून जाऊन लग्न करायचं असतं आणि ती भाटिंडाला तिच्या घरी जात असते. ट्रेनमध्ये एका गोंधळामुळे आदित्य ट्रेनमधून उतरतो आणि गीत त्याला परत ट्रेनमध्ये बोलावण्यासाठी त्याच्या मागे उतरते. पण, दोघांचीही ट्रेन चुकते आणि ते एका अनोळखी स्टेशनवर अडकतात. पुढे त्यांचा एकत्र प्रवास सुरू होतो. गीत आणि आदित्य यांची जोडी कशी जमते यावर हा चित्रपट होता. .काय आहे ती न पाहिलेली गोष्ट?हा संपूर्ण चित्रपट संपल्यानंतर जेव्हा गीत आणि आदित्य यांचं लग्न ठरतं आणि त्यांच्या लग्नाचे कार्यक्रम सुरू होतात. तेव्हा शेवटी एक गाणं आहे. मौजा ही मौजा. या गाण्याच्या सुरुवातीलाच आदित्यची आई येते आणि गीतला त्यांची खानदानी बांगडी घालते. त्यानंतर लस्सी बनवतानाचा एक सीन दाखवण्यात आहे. यात एका भाड्यात लस्सी घुसळताना दाखवण्यात आलीये. सुरुवातीला बघताना ते एक पांढरं भांडं दिसतं. ज्याकडे फारसं कुणी लक्ष देत नाही. पण नंतर बारकाईने पाहिल्यावर लक्षात येतं की ते कोणतंही साधं भांडं नाहीये तर ती वॉशिंग मशीन आहे. .चित्रपटात चक्क वॉशिंग मशीनमध्ये लस्सी घुसळताना दाखवण्यात आलीये. जे पाहून प्रेक्षकही आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. मात्र एका युझरच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमध्ये अशा प्रकारे वॉशिंगमशीनमध्ये लस्सी बनवणं अगदी सामान्य आहे. तर दुसऱ्याने म्हटलंय की मी नेहमी विचार करायचो हे पांढरं भांडं काय आहे. .मुलं न होऊ देण्याचा निर्णय चुकला नाही... लोकप्रिय अभिनेत्रीचं स्पष्ट मत; यावर पर्ण पेठे म्हणाली- माझ्या वयात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.