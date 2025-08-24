Jabrat Poster: मैत्रीचा गोडवा सांगणारा ‘जब्राट’; पोस्टर लाँच, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली

Premier

Marathi Cinema: नात्यांमध्ये मैत्रीचं स्थान नेहमीच खास असतं. हाच मैत्रीचा गोडवा आणि तिचं महत्त्व सांगणारा ‘जब्राट’ हा नवीन मराठी चित्रपट नववर्षारंभी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तारा करमणूक निर्मित आणि प्रगती कोळगे दिग्दर्शित या चित्रपटाचं नुकतंच पोस्टर प्रदर्शित झालं आहे.
