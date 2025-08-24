Jabrat Poster: मैत्रीचा गोडवा सांगणारा ‘जब्राट’; पोस्टर लाँच, प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली

नात्यांमध्ये मैत्रीचं स्थान नेहमीच खास असतं. हाच मैत्रीचा गोडवा आणि तिचं महत्त्व सांगणारा ‘जब्राट’ हा नवीन मराठी चित्रपट नववर्षारंभी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तारा करमणूक निर्मित आणि प्रगती कोळगे दिग्दर्शित या चित्रपटाचं नुकतंच पोस्टर प्रदर्शित झालं आहे..आयुष संजीव, अनुष्का सरकटे, वनिता खरात, श्रेया शंकर, राहुल चव्हाण, पुण्यकर उपाध्याय, आयली घिया, हिंदवी पाटील, मंदार मोकाशी, डॉ. ऋषभ गायकवाड, सोहम कांबळे, विक्रम आल्हाट आणि प्रगती कोळगे यांच्या भूमिकांबरोबरच ज्येष्ठ कलाकार संजय मोने, सुरेखा कुडची, जयवंत वाडकर आणि गणेश यादवही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत..लग्न न करताच बाबा होणार 'सैराट' फेम अभिनेता? गर्लफ्रेंडने शेअर केले बेबी शॉवरचे फोटो, आईचा विरोध होता म्हणून... .नृत्यदिग्दर्शनाची जबाबदारी आशीष पाटील यांनी सांभाळली आहे. डॉ. जयभीम शिंदे यांनी संगीताची धुरा सांभाळली आहे. बेला शेंडे, आर्या आंबेकर, वैशाली माडे, नंदेश उमाप, डॉ. जयभीम शिंदे, अनुराग जगदाळे, स्वराज्य भोसले, राजनंदिनी मगर आणि स्वाती शिंदे यांच्या आवाजातून ही गाणी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.