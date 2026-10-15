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मातीच्या भांड्यात जेवण, २१ प्रकारची भातशेती; जॅकी श्रॉफ यांचं पुण्यातलं फार्महाउस पाहिलंत का? स्विमिंग पूल आणि मासेही...

JACKIE SHROFF LUXURIOUS PUNE FARMHOUSE WITH SWIMMING POOL, FISH FARMING |अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या फार्महाउसची कायमच चर्चा रंगायची. मात्र जॅकी श्रॉफ यांचंही फार्म हाऊसदेखील पुण्यातच आहे.
JACKIE SHROFF FARMHOUSE

JACKIE SHROFF FARMHOUSE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या फार्महाउसमध्ये अनेक कलाकार आणि राजकीय नेते मंडळी यायची. त्यामुळे त्यांचं फार्महाउस कायम चर्चेत असायचं. मात्र बॉलिवूड अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांचं फार्महाउसदेखील पुण्यातच आहे. जॅकी यांचं १० एकरात पसरलेलं भलं मोठं आणि आलिशान फार्महाउस आता चर्चेचा विषय बनलंय. इथे ते बरीच पिकं घेतात. सोबतच त्यांनी अनेक झाडं देखील लावली आहे. ग्रीन फार्महाऊस असं त्यांच्या फार्महाऊसचं नाव आहे. या जागेत कोंबड्या आणि बदकांचं पालनही केलं जातं.

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