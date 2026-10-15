मातीच्या भांड्यात जेवण, २१ प्रकारची भातशेती; जॅकी श्रॉफ यांचं पुण्यातलं फार्महाउस पाहिलंत का? स्विमिंग पूल आणि मासेही...

अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या फार्महाउसमध्ये अनेक कलाकार आणि राजकीय नेते मंडळी यायची. त्यामुळे त्यांचं फार्महाउस कायम चर्चेत असायचं. मात्र बॉलिवूड अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांचं फार्महाउसदेखील पुण्यातच आहे. जॅकी यांचं १० एकरात पसरलेलं भलं मोठं आणि आलिशान फार्महाउस आता चर्चेचा विषय बनलंय. इथे ते बरीच पिकं घेतात. सोबतच त्यांनी अनेक झाडं देखील लावली आहे. ग्रीन फार्महाऊस असं त्यांच्या फार्महाऊसचं नाव आहे. या जागेत कोंबड्या आणि बदकांचं पालनही केलं जातं. .फराह खानने जॅकी यांच्या फार्महाउसला भेट दिली होती. इथे जॅकी मातीच्या भांड्यांमध्येच जेवण शिजवतात आणि जेवतात देखील. या जागेत त्याचा बंगला आहे. तिथे जकूझी आणि स्विमिंग पूलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सोबतच त्यांनी मत्स्यशेती देखील केलीये. त्यांनी त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये आंबा, पेरू, नारळ, शहतूत आणि लिंबासह अनेक फळझाडं लावली आहेत. त्याचबरोबर अनेक हिरव्या पालेभाज्या आणि हंगामी भाज्याही लावल्या आहेत. ते तिथे २१ प्रकारच्या तांदळाची लागवड देखील करतात. तिथे त्यांनी ७०० हुन अधिक झाडं लावलीयेत. .या फार्महाउसला त्यांनी गावच्या घरासारखा रंग आणि रूप दिलंय. ज्यामुळे गावात राहण्याचा फील येतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जॅकी यांनी त्यांच्या आईच्या आठवणीत तिथे एक कदंबांचं झाड लावलंय. मृत आईच्या आठवणीत त्यांनी हे झाड लावलंय. .सातव्या महिन्यात डिलिव्हरी, माझ्या अंगाला सूज, एका रात्रीत आयुष्य बदललं; मराठी मालिकांची लीड हिरोईन, आता काय करते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.