चाळीतल्या घरात निदान आईच्या खोकण्याचा आवाज ऐकू यायचा पण या भिंतींनी तिचा जीव घेतला; जॅकी श्रॉफ यांनी सांगितली ती सल

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारे चाहत्यांचे लाडके अभिनेते जॅकी श्रॉफ आज प्रचंड लोकप्रिय आहे. ते नेहमी स्वतःसोबत झाड घेऊन फिरतात आणि इतरांनाही झाडं लावण्याचा संदेश देतात. अत्यंत मनमोकळ्या स्वभावाचे जॅकी श्रॉफ कायमच चाहत्यांचे लाडके होते. त्यांनी आपलं बालपण मुंबईतल्या चाळीत घालवलं. तिथेच त्यांना भेटायला मोठमोठे प्रोड्युसरदेखील यायचे. मात्र जसे जसे ते कमावत गेले. तास त्यांनी एक नवीन बंगला विकत घेतला. मात्र त्या बंगल्याची एक कटू आठवण कायम त्यांच्या मनात कोरली गेली. ती आठवण आहे त्यांच्या आईबद्दल. .जॅकी यांनी आपलं बालपण मुंबईच्या तीन बत्त्ती भागातील एका लहानशा चाळीत घालवलं. संपूर्ण कुटुंब आई रीटा श्रॉफ, वडील काकुभाई, मोठा भाऊ हेमंत आणि जॅकी एकाच खोलीत राहत होते. त्या खोलीला भिंती नव्हत्या, त्यामुळे प्रत्येकजण एकमेकांचा श्वास, खोकला आणि अस्वस्थता ऐकू शकत होता. या व्हिडिओमध्ये, जॅकी श्रॉफ सांगतात की, जेव्हा ते आठ-नऊ वर्षांचे होते आणि रात्री खोकले, तेव्हा त्यांची आई लगेच उठून ते ठीक आहेत का, असे विचारायची. जर त्यांची आई खोकली, तर त्यांचे भाऊ आणि वडील उठून त्यांची विचारपूस करायचे. गरिबी होती, जागा कमी होती, पण जिव्हाळा भरपूर होता..नंतर जॅकी यांनी मॉडेलिंग सोडून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. त्यांनी देव आनंद यांच्या चित्रपटातून सुरुवात केली आणि त्यानंतर 'हिरो'सारख्या चित्रपटातून ते स्टार बनले. जेव्हा पैसे आले, तेव्हा त्यांनी एक नवीन घर घेतलं. वांद्रेमधल्या या नवीन घरात प्रत्येकासाठी स्वतंत्र बेडरूम होत्या. आपल्या आईला एक स्वतंत्र, आरामदायी खोली देऊ शकल्याचा जॅकी यांना खूप आनंद झाला होता. पण त्या आनंदासोबतच त्यांच्या आणि त्यांच्या आईच्या मध्ये एक भिंत उभी राहिली..जॅकी श्रॉफ यांनी सांगितलं की, एके रात्री त्यांच्या आईला हृदयविकाराचा झटका आला. घराच्या मोठ्या भिंतींमुळे कोणाच्याही ते लक्षात आलं नाही आणि त्यांचं निधन झालं. ते म्हणाले, "जर त्या भिंती नसत्या आणि तिला खोकला येत असता, तर मी कदाचित तिला उचलून रुग्णालयात नेले असते. मी पैसे कमावले, पण त्या भिंती आड आल्या. आमचे नाते तसेच राहिले, पण ती मात्र गेली.".मालिकेत सुखाचा संसार पण खऱ्या आयुष्यात सिंगल; दुसऱ्या लग्नाची स्वप्न पाहणाऱ्या तेजश्रीचं वय काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.