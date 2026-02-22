Premier

'माधुरीसोबत रोमाँन्स करताना मला...' इंटिमेंट सीनबद्दल बोलताना जॅकी श्रॉफ म्हणाले...'तिच्या डोळ्यात पाहिलं की...

JACKIE SHROFF OPENS UP ABOUT MADHURI DIXIT: बॉलिवूड अभिनेता Jackie Shroff यांनी नुकत्याच The Kapil Sharma Show मध्ये हजेरी लावत अभिनेत्री Madhuri Dixit सोबतच्या रोमँटिक सीनबद्दल खास खुलासा केला.
JACKIE SHROFF OPENS UP ABOUT MADHURI DIXIT

JACKIE SHROFF OPENS UP ABOUT MADHURI DIXIT

Apurva Kulkarni
Updated on

Jackie Shroff On Romantic Scenes With Madhuri Dixit: माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिच्या अभिनयाचे अनेक चाहते आहेत. तिच्या सुंदरतेचे सुद्धा अनेक चाहते आहेत. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान माधुरीने अनेक सिनेमांमध्ये जॅकी श्रॉफसोबत काम केलय. त्यांच्या मैत्रीची किस्से देखील आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चेत आहे.

