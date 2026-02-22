‘माधुरीसोबत रोमाँन्स करताना मला...' इंटिमेंट सीनबद्दल बोलताना जॅकी श्रॉफ म्हणाले...'तिच्या डोळ्यात पाहिलं की...

Jackie Shroff On Romantic Scenes With Madhuri Dixit: माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिच्या अभिनयाचे अनेक चाहते आहेत. तिच्या सुंदरतेचे सुद्धा अनेक चाहते आहेत. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान माधुरीने अनेक सिनेमांमध्ये जॅकी श्रॉफसोबत काम केलय. त्यांच्या मैत्रीची किस्से देखील आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चेत आहे. .दरम्यान अशातच आता जॅकी श्रॉफ आणि माधुरी दीक्षित यांनी नुकतीच द कपिल शर्मा याच्या शोला हजेरी लावली होती. या शोमध्ये त्यांनी त्यांच्या करिअरबद्दल अनेक किस्से शेअर केले. यावेळी जॅकी श्रॉफ यांनी माधुरी दीक्षितसमोरच त्यांच्या मनातील भावना व्यक्त केल्यात. .यावेळी शोमध्ये गप्पा मारताना कपिलने जॅकी श्रॉफला विचारलं की, 'असं कोणतं काम आहे जे तुम्हाला करताना आज देखील दडपण येतं? यावर जॅकीनं उत्तर देत म्हटलं की, 'मला माधुरीसोबत पडद्यावर रोमान्स करताना खुप लाज वाटायची. जेव्हा आमचं रोमॅटिक शुट असायचं, त्यावेळी मला काय करावं हेच कळायचं नाही. तिचं व्यक्तिमहत्त्व आणि सुंदरता पाहून मी गोंधळात पडायचो.'.पुढे बोलताना जॅकी म्हणाले की, 'रोमान्स ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाची आणि वयक्तिक गोष्ट आहे. त्यामुळे माधुरीसोबत असे सीन देताना मला लाज वाटायची. माधुरीसोबत रोमॅंटिक बोलताना डोळ्यात बघून संवाद साधणं सुद्धा अवघड होतं.' असंही जॅकी श्रॉफ म्हणाला. .दरम्यान जॅकी श्रॉफ आणि माधुरी दीक्षित यांनी ९० च्या दशकात अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. खलनायक, देवदास, राम लखन, परिंदा, १०० डेज यासारख्या अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये एकत्र काम केलय. दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. परंतु सध्या जॅकी श्रॉफची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .बापरे! लिव्हर कॅन्सरनंतर दीपिकाच्या पोटात निघाली गाठ, अभिनेत्री व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...'आता मला खूप जास्त भीती...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.