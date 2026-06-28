जॅकलिन फर्नाडिसची हॉरर विश्वात दमदार एन्ट्री; नव्या भयपटात साकारणार मुख्य भूमिका

JACQUELINE FERNANDEZ'S UPCOMING HORROR MOVIE CREATES BUZZ: जॅकलिन फर्नाडिस गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारच्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:च्या एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत भयपटांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता अनेक कलाकार या प्रकाराकडे वळताना दिसत आहेत आणि त्यात आता जॅकलिनही एका नव्या भयपटात झळकणार असल्याची माहिती आहे..जॅकलिन फर्नाडिस या भयप्रधान चित्रपटात मध्यवर्ती भूमिकेत दिसणार आहे. यासाठी दोन अभिनेत्यांची निवडही करण्यात आली आहे, मात्र चित्रपटाचे नाव, दिग्दर्शक आणि इतर कलाकारांविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. .या चित्रपटाची निर्मिती ख्याती मदान यांच्या संस्थेकडून केली जाणार असल्याचे समजते. जॅकलिन यापूर्वी 'भूत पोलिस' या भय-विनोदी चित्रपटात झळकली होती, मात्र या वेळी ती संपूर्णपणे भयपटाच्या वातावरणात दिसणार असल्याने चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.