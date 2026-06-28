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जॅकलिन फर्नाडिसची हॉरर विश्वात दमदार एन्ट्री; नव्या भयपटात साकारणार मुख्य भूमिका

JACQUELINE FERNANDEZ TO LEAD A NEW BOLLYWOOD HORROR FILM: बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नाडिस लवकरच एका नव्या भयपटात प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. ती पुन्हा हॉरर जॉनरमध्ये पुनरागमन करत असून, यावेळी संपूर्ण भयप्रधान भूमिकेत दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
JACQUELINE FERNANDEZ

JACQUELINE FERNANDEZ

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JACQUELINE FERNANDEZ'S UPCOMING HORROR MOVIE CREATES BUZZ: जॅकलिन फर्नाडिस गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारच्या भूमिकांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:च्या एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत भयपटांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता अनेक कलाकार या प्रकाराकडे वळताना दिसत आहेत आणि त्यात आता जॅकलिनही एका नव्या भयपटात झळकणार असल्याची माहिती आहे.

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