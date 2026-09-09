प्रणालीचं नाव घेताच कल्ला, आपल्याला कुणीही विचारत नाही, भडकली जान्हवी किल्लेकर; व्हायरल व्हिडिओवर किरण माने म्हणाले

चार दिवसांपूर्वीच दहीहंडीचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानिमित्ताने अनेक कलाकारांना ठिकठिकाणी येण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. या कलाकारांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यात अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरचा देखील एक व्हिडीओ आहे जो सध्या चर्चेचा विषय बनलाय. तिने एके ठिकाणी हजेरी लावली होती. त्यात तिच्यासोबत रीलस्टार प्रणाली सूर्यवंशीदेखील होती. दोघीही एकत्र स्टेजवर असतानाही समोर असलेले प्रेक्षक मात्र रीलस्टार प्रणालीसाठी ओरडताना दिसले. तेव्हा जान्हवीने तोंड वाकडं केलं. शिवाय जेव्हा जान्हवीच्या हातात माइक असतानाही तिला तो माइक प्रणालीला द्यायला सांगितला त्यामुळे तर ती आणखीनच संतापली. ती मागे वळून आयोजकांवर ओरडताना दिसतेय. आता या व्हिडिओवर अभिनेते किरण माने यांनी त्यांचं मत मांडलंय. .या व्हिडिओबद्दल किरण माने यांनी पोस्ट केलीये. त्यांनी लिहिलं, 'बदलत्या काळाची पावलं ओळखता यायला हवीत. पूर्वी… अगदी चार वर्षांपूर्वीपर्यंत मराठीत सिनेमा-टीव्ही कलाकार म्हणजे सगळ्यात मोठे ‘सेलिब्रिटी’ मानले जायचे. आज ती जागा ‘रीलस्टार्स’नी घेतली आहे. हल्ली लोकांना सिनेकलाकारांपेक्षा रीलस्टार्सचे डायलॉग ऐकायचे असतात. रीलस्टार्सना बघायचं असतं. दहीहंडीसारख्या कार्यक्रमांना मराठी कलाकारांपेक्षा रीलस्टार्स, टीव्ही-सिनेमाच्या हिरोइन्सपेक्षा गौतमीसारखे डान्सर्स जास्त मानधन घेऊ लागलेत. नांदेड सिटीच्या दहीहंडी कार्यक्रमात आमच्या ‘बिग बॉस’ फेम जान्हवीपेक्षा लोकांना रीलस्टार प्रणाली सूर्यवंशीचं जास्त अप्रूप होतं… हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण !' .त्यांनी पुढे लिहिलं, 'हे योग्य आहे की अयोग्य या चर्चा होत रहातील. कोण म्हणेल मराठी कलाकारांचा आणि कलाकृतीच्या विषयांचा सर्वसामान्य प्रेक्षकांच्या जगण्याशी ‘कनेक्ट’ नाही. कोण म्हणेल हल्ली जेन झी मराठी सिरियल सिनेमे बघतच नाही. कोण म्हणेल सुमारांची सद्दी.. पण या चर्चा भाकड आहेत. त्याने परिस्थिती बदलणार नाही. काळ बदलतोय. लोकांचे ‘चॉईसेस’ बदलतायत. विशेषतः मराठी टीव्ही-सिनेमाचं ग्लॅमर झाकोळलं गेलं आहे. कारणं अनेक असतील. पण जे आहे, ते आहे.' त्यांचं मत अनेकांना पटलंय आणि जान्हवीच्या वागण्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. .खोटी नाही 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' गाण्याची कथा; डोंबिवलीतील 'या' ठिकाणी खरंच घडलेली घटना; त्या दोघांनी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.