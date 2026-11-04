अयोध्येत राम मंदिर उभारल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये घडली 'ती' धक्कादायक घटना; आता मराठी चित्रपटातून उलगडणार थरारक कहाणी

अयोध्येत प्रभू श्रीरामांचं भव्य मंदिर उभं राहिल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली होती? या घटनेमागचं सत्य काय होतं? अनेकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या या चित्तथरारक घटनेची कहाणी आता मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. 'जय श्री राम' या आगामी मराठी चित्रपटातून हा विषय प्रेक्षकांसमोर मांडला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे..अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या उभारणीनंतर पाकिस्तानमध्ये घडलेली एक अनपेक्षित घटना हा या चित्रपटाच्या कथेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या घटनेमागील नेमका घटनाक्रम काय होता? त्यात कोणते धक्कादायक पैलू दडलेले होते? या घटनेचा पुढील प्रवास कसा घडला? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं चित्रपटातून उलगडण्याची शक्यता आहे. मराठी, हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील अनुभवी कलाकारांची फळी या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. दमदार स्टारकास्ट, वेगळा विषय आणि भव्य निर्मितीमूल्ये यामुळे 'जय श्री राम' या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आतापासूनच उत्सुकता निर्माण झाली आहे..'सेव्हन ओशन स्टुडिओज' आणि 'अमोल कागणे स्टुडिओ प्रॉडक्शन' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चित्रपटाची निर्मिती केली जात आहे. राम खाटमोडे आणि सागर पाठक हे चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळत आहेत, तर विनोद वणवे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम पाहत आहेत. चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली असून, या अनोख्या विषयाची मांडणी मोठ्या पडद्यावर कशा प्रकारे केली जाणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. पाकिस्तानमध्ये घडलेल्या त्या घटनेचा थरार आणि त्यामागची कहाणी अनुभवण्यासाठी आता प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..बाबा, तुला आयुष्यभर पश्चाताप झाला असता का? 'अॅनिमल' पाहिल्यावर उपेंद्र लिमयेच्या मुलाने विचारलेला प्रश्न; अभिनेता म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.