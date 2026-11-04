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अयोध्येत राम मंदिर उभारल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये घडली 'ती' धक्कादायक घटना; आता मराठी चित्रपटातून उलगडणार थरारक कहाणी

Jai Shri Ram Marathi Movie | Ram Temple Ayodhya Pakistan Incident Story: पाकिस्तानमध्ये नेमकं काय घडलं होतं? राम मंदिराच्या उभारणीनंतरच्या घटनेवर आधारित 'जय श्री राम' चित्रपटाची घोषणा
jay shree ram movie

jay shree ram movie

esakal

Payal Naik
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अयोध्येत प्रभू श्रीरामांचं भव्य मंदिर उभं राहिल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये नेमकी कोणती घटना घडली होती? या घटनेमागचं सत्य काय होतं? अनेकांचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या या चित्तथरारक घटनेची कहाणी आता मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. 'जय श्री राम' या आगामी मराठी चित्रपटातून हा विषय प्रेक्षकांसमोर मांडला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे.

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