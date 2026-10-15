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Jailer 2 Movie Review : रजनीकांतच्या 'जेलर २'चा प्रेक्षकांवर प्रभाव कसा? वाचा रिव्ह्यू

रिलीजपूर्वीच ७० कोटींची कमाई; नेल्सनची डार्क कॉमेडी, थरारक ॲक्शन अन् पहिल्या शोला 'डबल मॅडनेस'!
Superstar Rajinikanth's 'Jailer 2' has hit theaters. How is Nelson's directed film impacting audiences? Read detailed review.

Superstar Rajinikanth's 'Jailer 2' has hit theaters. How is Nelson's directed film impacting audiences? Read detailed review.

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : सिनेमागृहांमध्ये जेव्हा सुपरस्टार रजनीकांत यांची पडद्यावर एन्ट्री होते, तेव्हा केवळ एक पात्र येत नाही, तर चित्रपटगृहात टाळ्या-शिट्ट्यांचा महापूर येतो. काहीसा असाच अभूतपूर्व माहोल त्यांच्या बहुप्रतिक्षित 'जेलर २' (Jailer 2) या चित्रपटाबाबत पाहायला मिळत आहे.

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