Jailer 2 Movie Review : रजनीकांतच्या 'जेलर २'चा प्रेक्षकांवर प्रभाव कसा? वाचा रिव्ह्यू

मुंबई : सिनेमागृहांमध्ये जेव्हा सुपरस्टार रजनीकांत यांची पडद्यावर एन्ट्री होते, तेव्हा केवळ एक पात्र येत नाही, तर चित्रपटगृहात टाळ्या-शिट्ट्यांचा महापूर येतो. काहीसा असाच अभूतपूर्व माहोल त्यांच्या बहुप्रतिक्षित 'जेलर २' (Jailer 2) या चित्रपटाबाबत पाहायला मिळत आहे..'टायगर मुथुवेल पांडियन'च्या भूमिकेत रजनीकांत पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर अवतरले आहेत. रिलीजपूर्वीच ॲडव्हान्स बुकिंगमधून तब्बल ७० कोटींची कमाई करणाऱ्या या चित्रपटाने गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) थिएटरमध्ये धडक दिली असून, सकाळच्या पहिल्याच शोपासून सोशल मीडियावर रिव्ह्यूजची लाट आली आहे..कथेची सुरुवात अन् नेल्सनचा दिग्दर्शकीय टचसोशल मीडियावर येत असलेल्या प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांनुसार, चित्रपटाची कथा नेमकी तिथूनच सुरू होते जिथे २०२३ मधील पहिल्या भागाचा शेवट झाला होता. त्यामुळे प्रेक्षक कथेसोबत पहिल्या मिनिटापासून जोडले जातात. .दिग्दर्शक नेल्सन दिलीपकुमार यांनी रजनीकांत यांच्या पात्राचा दबदबा कायम ठेवत डार्क कॉमेडी आणि ॲक्शनचा अप्रतिम ताळमेळ साधला आहे. चित्रपटातील रजनीकांतचे टायटल कार्ड, मास ब्रिज सिक्वेन्स, टी-स्टॉलवरील संवाद आणि इंटरव्हल ब्लॉक प्रेक्षकांना अक्षरशः खिळवून ठेवतात. योगी बाबू आणि नमो नारायण यांची विनोदी जुगलबंदीही चित्रपटाला उत्तम वेग देते..Tukaram Mundhe: शाहरुख, अजय आणि टायगरकडून 'एफडीए'च्या नोटीसला उत्तर; तुकाराम मुंढे म्हणाले, "योग्य वेळ आल्यावर...".सोशल मीडियावर कौल; २०२६ चा संभाव्य ब्लॉकबस्टर!पहिला शो पाहून बाहेर पडलेल्या अनेक प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला 'डबल मॅडनेस' म्हटले आहे. नेटकऱ्यांनी ५ पैकी ४ स्टार रेटिंग देत हा चित्रपट मोठ्या अपेक्षांची पूर्तता करणारा असल्याचे म्हटले आहे. इंटरव्हलपूर्वी कथेला पूर्ण गती पकडण्यासाठी थोडा वेळ लागतो आणि क्लायमॅक्सबाबत काहींची संमिश्र मते असली, तरी रजनीकांत यांचा पडद्यावरील करिष्मा, भेदक संवाद आणि नेल्सनचे दिग्दर्शन यामुळे 'जेलर २' हा रजनीकांत यांच्या सर्वोत्तम चित्रपटांपैकी एक आणि २०२६ चा संभाव्य ब्लॉकबस्टर ठरत असल्याचा सूर प्रेक्षकांमधून उमटत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.