Premier

Janaawar Series Review: माणसात लपलेल्या प्राण्याचा शोध; कशी आहे 'जनावर' वेब सीरिज?

janaawar webseries Review: अनेक धक्कादायक रहस्य उलगडत असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणली जाते.
janaawar

janaawar

esakal

Payal Naik
Updated on

लेखक- समीक्षक- युवराज माने

झी-५ वरील नवीन वेबसीरिज ‘जनावर’, एका काल्पनिक ठिकाणी घडणाऱ्या निर्घृण खुनाचा तपास करत असताना एका साध्यासरळ व्यक्तीमधील पशूवृत्तीचा मागोवा घेत असताना पोलिसांसमोर आलेल्या धक्कादायक वास्तवाची कथा प्रेक्षकांसमोर सादर करते. रागाने बेफाम झाल्यामुळे एक मनुष्य कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याची थरारक कथा या सीरिजमध्ये पाहायला मिळते.

Loading content, please wait...
movie review

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com