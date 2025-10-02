Janaawar Series Review: माणसात लपलेल्या प्राण्याचा शोध; कशी आहे 'जनावर' वेब सीरिज?

लेखक- समीक्षक- युवराज माने झी-५ वरील नवीन वेबसीरिज ‘जनावर’, एका काल्पनिक ठिकाणी घडणाऱ्या निर्घृण खुनाचा तपास करत असताना एका साध्यासरळ व्यक्तीमधील पशूवृत्तीचा मागोवा घेत असताना पोलिसांसमोर आलेल्या धक्कादायक वास्तवाची कथा प्रेक्षकांसमोर सादर करते. रागाने बेफाम झाल्यामुळे एक मनुष्य कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याची थरारक कथा या सीरिजमध्ये पाहायला मिळते..‘छंद’ या काल्पनिक गावात सीरिजचं कथानक घडतं. एरवी शांत असणाऱ्या; परंतु प्रखर जातीवादाची किनार असणाऱ्या या गावात एका खुनाच्या घटनेने घबराट पसरते. गावाबाहेरील जंगलात एक प्रेत सापडल्याने भीतीचं वातावरण पसरलेलं असताना आणि पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच त्या प्रेताचं धड गायब होतं. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करणारा पोलिस अधिकारी हेमंत कुमार (भुवन अरोरा) वरिष्ठांच्या रोषास कारणीभूत ठरतो. अशात गावातील एका लग्नघरातून मोठ्या प्रमाणावर सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी होते. .या घटनांमुळे हेमंत कुमारवरील वरिष्ठांचा दबाव वाढू लागतो. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणांचा छडा लावण्याचं आव्हान त्याच्यासमोर उभं ठाकतं. दुसरीकडे हेमंतची पत्नी गरिमा (दीक्षा सोनलकर) गर्भवती असल्याने वैयक्तिक आयुष्यातही हेमंतची धावपळ होत असते. या प्रकरणाचा तपास करत असताना अनेक संशयितांची कसून चौकशी होते. कैलाश (बदरूल इस्लाम) या गरीब चहावाल्यालाही पोलिसांच्या छळास सामोरं जावं लागतं. हेमंतला मात्र या प्रकरणाच्या मागे नक्कीच काहीतरी मोठं रहस्य दडल्याचा संशय येत असतो; परंतु आपल्या जातीमुळे हेमंतला अनेकदा आपल्या सहकाऱ्यांकडूनच अवहेलना सहन करावी लागते. त्यामुळे त्याच्या तपासाला बरेचदा मर्यादा येतात. तरीही जोखीम पत्करून हेमंत आपल्या परीने तपास सुरूच ठेवतो. यादरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे होतात आणि चक्रावून टाकणारं वास्तव समोर येतं..श्रेयस लवलेकर यांनी सीरिजची कथा आणि पटकथा लिहिली आहे. सोनाली गुप्ता श्रीवास्तव यांनी संवादलेखन केलं आहे. दिग्दर्शन आणि संकलन शचिंद्र वत्स यांचं आहे. कथानक रोचक असलं तरी पटकथा विस्कळित असल्याचं जाणवतं. खासकरून पहिल्या काही भागांत सीरिजचा रोख नक्की कुठे आहे याचा गोंधळ उडालेला दिसून येतो. खुनाचा तपास आणि जातीवादाचे कंगोरे यामध्ये सांगड घालण्यात लेखकांना यश येत नाही. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी तुटकपणे समोर येत राहतात. संकलनामध्येही लयीचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे अनेक प्रसंगांचा योग्य तो प्रभाव पडत नाही. असं असलं तरी उत्तरार्धात मात्र सीरिज पकड घेण्यास सुरुवात करते. अनेक धक्कादायक रहस्य उलगडत असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणली जाते. .हेमंत कुमारच्या जातीचा मुद्दा आणि त्यामुळे त्याला सहन करावा लागणारा अपमान अधिक प्रगल्भपणे मांडण्याची गरज होती. तसेच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडीही विस्तारपूर्वक न दाखवल्याने त्याचा फारसा प्रभाव पडत नाही. हेमंत कुमारच्या मुख्य भूमिकेत भुवन अरोरा आपल्या अभिनय कौशल्याने लक्षणीय ठरतो. अडचणींवर मात करत तपास सुरू ठेवण्याचं सातत्य, कामामुळे गर्भवती पत्नीसोबत नसल्याचं शल्य, पोलिस अधिकारी असतानाही जातीमुळे सतत होणारी अवहेलना आणि वरिष्ठांकडून दबाव असतानाही तपासातील संयम भुवन प्रभावीपणे सादर करतो. सीरिजमधील इतर अभिनेत्यांनीही आपापल्या भूमिका उत्तमरीत्या वठवल्या आहेत. याशिवाय राहुल नायक यांचं छायाचित्रण सीरिजमधील रहस्यमयी वातावरणाला प्रभावीपणे दृश्य स्वरूपात प्रेक्षकांसमोर सादर करतं..खासकरून जंगलातील आणि पोलिस ठाण्यातील दृश्यं विशेष लक्षात राहतात. ‘जनावर-द बीस्ट विदिन’ सुरुवातीच्या काही भागांमध्ये साधारण वाटत असली तरी नंतर धक्कातंत्राच्या मदतीने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेते. पोलिसांच्या केवळ दहशतीमुळे एखाद्या प्रकरणाचा निकाल लागू शकतो, त्याचप्रमाणे त्यांच्यातील माणुसकीमुळेही एका क्लिष्ट प्रकरणाचा छडा कसा लागतो, याची रोचक कथा या सीरिजमधून प्रेक्षकांना पाहायला मिळते..‘लंगडा त्यागी’ पुनरागमनाच्या तयारीत; पुन्हा एकदा भूमिकेसाठी लागणार सैफ अली खानची वर्णी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.